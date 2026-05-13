Obésité : cette médecin de Harvard ne dit jamais à ses patients de manger moins et leur demande plutôt ceci

À Harvard, la Dre Fatima Cody Stanford bouscule les régimes en refusant de dire à ses patients de manger moins. Sa méthode, fondée sur la science et l’assiette, change tout.

Face à une vitrine de pâtisseries, beaucoup entendent la petite voix intérieure : « je ne devrais pas ». Cette culpabilité accompagne les tentatives de perdre du poids, avec l’injonction de « manger moins ». Pourtant, un médecin spécialiste de l’obésité à Harvard conteste ce réflexe, alors même que la biologie montre qu’un déficit de calories reste nécessaire pour perdre de la masse grasse.

Cette spécialiste, la Dre Fatima Cody Stanford, exerce au Massachusetts General Hospital et enseigne à la Harvard Medical School. Dans un texte rapporté par le magazine VegOut, elle explique qu’elle « ne dit jamais à ses patients de manger moins de calories » et qu’elle leur demande de « se concentrer sur la qualité ». Pour elle, l’obésité, reconnue comme maladie chronique multifactorielle par la Haute Autorité de Santé, ne se soigne pas avec la culpabilité.

Ce que la médecin de Harvard dit vraiment sur les calories

Plutôt que de compter chaque calorie, Fatima Cody Stanford réoriente la discussion vers la structure de l’assiette. Les travaux en nutrition montrent que le corps régule l’apport par le volume de nourriture et le temps passé à manger, pas par un tableau de chiffres. Une assiette remplie de légumes, de protéines maigres et de féculents complets rassasie davantage qu’une petite portion d’aliments ultra‑transformés pourtant aussi caloriques.

Pour cette médecin, demander de « manger moins » d’un aliment dense en énergie revient à condamner le patient à avoir faim tout en se croyant vertueux. Les produits très transformés livrent beaucoup de calories avant que l’estomac n’ait le temps d’envoyer un signal de satiété. L’objectif est plutôt de manger plus de nourriture réelle, mais dont chaque bouchée apporte moins de calories et davantage de nutriments.

Déficit calorique et densité énergétique : comment l’approche Stanford fonctionne

Sur le plan physique, le principe reste clair : pour perdre de la graisse, il faut dépenser plus d’énergie qu’on en consomme. La plateforme de téléconsultation Qare l’énonce ainsi : « C’est la seule condition physiologique pour forcer l’organisme à puiser dans ses stocks de graisse » et recommande « un déficit modéré de 300 à 500 kcal par jour », soit environ 500 g par semaine, en rappelant qu’il faut près de 7 000 kcal de déficit pour perdre 1 kg de graisse.

La marque de nutrition nu3 formule une « Règle n°1 : Si vous voulez perdre du poids, vous devez dépenser plus de calories que vous n’en consommez » et estime qu’un déficit d’environ 500 kcal par jour suffit pour une perte de graisse notable. Pour y parvenir sans peser chaque bouchée, elle recommande des aliments avec « peu de calories et de nombreux nutriments » : beaucoup de légumes, deux portions de fruits autour de 250 g, légumineuses, féculents complets et protéines maigres.

Sortir du « je ne devrais pas » : le changement de langage proposé par Stanford

En refusant de dire à ses patients de « manger moins », Fatima Cody Stanford ne nie pas la physique, elle change de cadre mental. Plutôt que de classer les aliments en « bons » ou « mauvais », elle invite à des questions neutres : avez‑vous faim, cette assiette va‑t‑elle vous rassasier, pouvez‑vous ajouter des protéines et des fibres pour augmenter le volume sans trop de calories ? Cette dé‑moralisation du mangeur est centrale pour une maladie chronique que la Haute Autorité de Santé décrit comme multifactorielle et durable.