Piscine : ce revêtement que ce pisciniste a choisi chez lui plutôt que le carrelage, et adieu les corvées

En France, un pisciniste a choisi une piscine sans carrelage pour son propre jardin, lassé des joints qui s'encrassent et des sols glissants. Quel revêtement continu conseille-t-il désormais à ceux qui rêvent d'un bassin facile à vivre ?

Premier week-end ensoleillé, transats sortis, et déjà cette image d’une eau turquoise au fond du jardin. Entre le rêve et le premier plongeon, un détail change tout : le revêtement du bassin, souvent choisi trop vite.

Un pisciniste l’a bien compris : dans son propre jardin, il a osé bannir la faïence. Devant les clients étonnés, il résume son choix : « Dans ma propre piscine, je n’ai pas mis de carrelage ». De quoi intriguer tous ceux qui rêvent d’un bassin facile à vivre.

Pourquoi ce pisciniste a tourné le dos au carrelage

Longtemps considéré comme chic, le carrelage révèle vite son revers. Comme le rappelle Pause Maison, « Les joints sont la bête noire des bassins carrelés ». Ils retiennent algues et dépôts ; nous avons tous déjà passé des heures à les frotter avec « des liquides chimiques puissants » (Journal des Seniors / 20 Minutes).

À Privas, le centre aquatique Cap Azur en a fait l’amère expérience : carrelage trop lisse, chutes à répétition, fermeture partielle du site. Une usagère alerte, citée par Le Dauphiné, prévient : « Un jour, quelqu’un va se tuer ! ». Ajoutez des carreaux qui se décollent ou fissurent après le gel : l’élégance promise vieillit mal.

Le choix surprise : une piscine sans carrelage en microciment

Sa solution ? Un revêtement continu en microciment, sorte de béton très fin conçu pour vivre en immersion. Appliqué en couches minces sur fond, parois et escaliers, il forme une coque lisse, sans joints, qui résiste aux UV, aux chocs, à la pression de l’eau et aux variations de température.

Avant la pose, le professionnel vérifie que la structure en béton est saine et stable, puis prépare le support. Viennent ensuite l’étanchéité spécifique et le microciment, terminés par une protection compatible chlore ou sel. Le tout forme un chantier plus rapide qu’une mosaïque, avec bien moins de bruit et de poussière.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps d’entretien corvées réduites 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce revêtement continu ne présente ni joints ni reliefs où algues et saletés s’accrochent. Il se nettoie avec une brosse ou un robot et reste stable face aux UV, au chlore, au sel et au gel. 💡 Le petit plus : choisir une teinte claire pour limiter la chaleur du bord du bassin et mieux voir les impuretés. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser un béton ciré décoratif non prévu pour l’immersion ou négliger l’étanchéité préalable du bassin.

Vivre avec une piscine sans carrelage

Au quotidien, la différence se voit surtout au nettoyage. « Sans joints ni aspérités, les impuretés n’ont plus d’endroit où s’incruster » souligne Pause Maison. Robot de piscine, brosse douce de temps en temps, beaucoup moins de traitements de choc : l’eau reste claire et l’hivernage s’est fait sans mauvaise surprise.

Sous le pied, la texture est douce mais antidérapante ; finies les sensations de sol glacé et glissant. D’ailleurs, enfants et grands-parents se sentent plus sûrs sur les marches. Petit bonus : avec ses teintes sable ou gris pierre, cette piscine sans carrelage se fond dans terrasse et massifs comme un bassin naturel.