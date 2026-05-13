Sur un parcours de golf, un chroniqueur du média américain VegOutMag observait un groupe d’hommes autour de 70 ans. Ces hommes heureux à la retraite semblaient avoir trouvé une boussole que leur travail.

À l’opposé, un cadre de 62 ans, raconté par le magazine Pleine Vie, a enchaîné Rome, Maui et Londres. Il résume : « Le bonheur que je suis parti chercher à travers trois fuseaux horaires et deux hémisphères m’attendait en fait dans les quelques mètres carrés de terre négligée derrière ma maison » et « Parfois, le plus grand voyage que vous puissiez faire est celui qui vous ramène chez vous ». Ces voyages ont mis à nu un quotidien sans sens.

Ce qui distingue vraiment les hommes heureux à la retraite

Un homme heureux à la retraite ne se contente pas d’arrêter de travailler : il se construit une identité différente. La psychologue Claire L., citée par Pleine Vie, prévient : « On quitte le bureau, mais le bureau ne nous quitte pas » et souligne : « J’ai vu des retraités sortir d’un état de découragement total simplement en s’autorisant à échanger avec leur entourage ou à tester une activité créative ».

Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, repris par Pleine Vie, un homme de 60 ans vit encore 23,9 ans, une femme 27,9 ans, mais leur espérance de vie en bonne santé dépasse à peine 65,3 ans. Le Harvard Study of Adult Development, dirigé par le psychiatre Robert Waldinger, montre que la qualité des relations pèse plus que le niveau de pension sur le bonheur.

Les 7 comportements que les hommes heureux à la retraite partagent

Les observations de VegOutMag rejoignent les études sur les zones bleues et celles de Psychologies.com. Les hommes sereins gardent un but, bougent, entretiennent leurs liens et restent curieux, tandis que « The miserable ones, on the other hand, seemed to think they’d already figured it all out. They had opinions on everything and curiosity about nothing ».

VegOutMag résume : « The happy ones weren’t necessarily the wealthiest or the healthiest. They were the ones who kept their purpose alive, kept moving, kept their friends close, kept learning, gave back, made peace with their age, and let go of what they couldn’t change ». Pour Psychologies.com, cette souplesse freine l’adaptation hédonique des débuts de retraite.

Comment un homme peut adopter ces habitudes pour être heureux à la retraite

VegOutMag écrit : « The friendships you have at 70 are the ones you started investing in at 40 ». Une lectrice du Journal des Seniors de 20 Minutes confie : « Avec ce nouveau rythme apaisé, l’envie de créer un véritable cocon pour m’asseoir et admirer l’évolution de mon jardin est devenue pressante ». Un voile d’ombrage Leroy Merlin 3 x 4 m camouflage sable, passé de 57 à 25 euros (‑57 %, jusqu’au 30 décembre 2026), a transformé sa terrasse ; pour des hommes heureux à la retraite, « En prenant le temps d’aménager intelligemment nos espaces personnels face aux impératifs du climat, chaque moment passé dehors devient une authentique récompense ».