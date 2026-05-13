Après 60 ans, ceux qui restent en pleine forme ont tous pris cette décision mentale que la plupart ignorent

À plus de 60 ans, certains semblent défier le temps sans régime strict ni gènes exceptionnels. Ce qui les distingue relève moins du sport que d’une étrange façon de se définir.

Passé 60 ans, certains montent encore les escaliers d’un pas vif, portent leurs courses et jouent avec leurs petits-enfants comme si de rien n’était. On les croit bénis par les gènes ou dotés d’une volonté hors norme. Les recherches en psychologie racontent une autre histoire : ils ont fait du mouvement une partie de leur identité.

Pour expliquer la formule « psychologie rester en forme après 60 ans », les spécialistes parlent d’ »identité d’exercice » : se voir comme quelqu’un qui bouge rend l’activité aussi naturelle que se brosser les dents. Le fameux « coup de vieux », souvent ressenti vers 60 ans, reste bien réel, mais cette identité de mouvement en modifie profondément l’ampleur et le vécu.

Pourquoi certains restent en forme après 60 ans

Pour le psychologue Benoît Schneider, professeur à l’Université de Lorraine, le « coup de vieux » n’est pas qu’une affaire de rides. Il rappelle que « Deux personnes du même âge peuvent vieillir très différemment selon leur environnement et leur hygiène de vie ». Autrement dit, entre âge chronologique et âge physiologique, une vie active pèse lourd dans la balance du vieillissement actif.

Les études pointent deux âges charnières, autour de 44 et 60 ans, où des chercheurs de l’Université de Stanford observent un net ralentissement métabolique. L’Organisation mondiale de la santé conseille alors, après 65 ans, 150 à 300 minutes d’activité modérée par semaine. Une revue de 2025 montre que les seniors qui se définissent comme « exerçants », soutenus par leur entourage, suivent bien plus durablement ces recommandations. Cette identité de mouvement revient à se voir comme quelqu’un qui bouge régulièrement, jusqu’à rendre le geste presque automatique.

Les réflexes mentaux des seniors en pleine forme

Les travaux inspirés de la théorie de l’autodétermination de Edward Deci et Richard Ryan montrent que les personnes âgées les plus en forme s’appuient sur la motivation intrinsique : elles choisissent des activités qu’elles apprécient vraiment, marche, danse, jardinage. Elles bougent tout au long de la journée (activité non‑exercice ou NEAT), prennent les escaliers, portent leurs sacs et s’inscrivent à un groupe de marche ou de gym douce.

Les recherches de la psychologue Pippa Lally indiquent qu’il faut en moyenne 66 jours pour qu’un geste répété dans le même contexte devienne quasi automatique, et qu’oublier une séance ne casse pas la dynamique. Les seniors en forme acceptent l’imperfection et rejettent les stéréotypes âgistes qui les feraient se sentir trop fragiles pour bouger.

Construire une identité de mouvement après 60 ans

Après 60 ou 70 ans, le but n’est pas la performance, mais la prévention de la sarcopénie. Des synthèses rappelant les données médicales estiment que 30 minutes de mouvement par jour réduisent 30 % du risque de mortalité. Concrètement, on peut commencer petit, avec une micro‑habitude ancrée sur un moment stable de la journée et, si besoin, validée par son médecin. S’entourer d’un voisin de marche ou d’un groupe de danse renforce cette identité de mouvement. Comme le résume l’article du média VegOut : « L’identité précède le comportement. Décidez qui vous êtes, et le reste a tendance à suivre ».