Jardinage : arrêtez les godets en plastique, cette méthode de semis zéro déchet change tout au printemps

Au printemps, de plus en plus de jardiniers troquent leurs godets pour des semis en mottes pressées, au potager comme sur le balcon. Et si ce simple presse-motte changeait votre façon de planter sans vous compliquer la vie ?

Au début du printemps, le salon s’est rempli de barquettes, de godets en plastique et de sacs de terreau entamés. On a rincé, rangé, parfois jeté des contenants fendus, tout ça pour quelques salades et tomates qui ont mis du temps à démarrer.

Une autre façon de semer a justement évité ces montagnes de plastique et les arrosages compliqués : les semis en mottes pressées. De petits cubes de terreau qui remplacent les pots, se posent sur un simple plateau et promettent des semis plus écologiques… à condition de les utiliser correctement.

Semis en mottes pressées : le principe en deux gestes

Une motte pressée, c’est un bloc de substrat humidifié puis tassé avec un presse-motte, dans lequel on a creusé un petit trou pour la graine. Les modèles de 38 mm conviennent aux salades, fleurs annuelles et aromatiques ; ceux de 50 mm accueillent tomates, courges ou aubergines.

Rangées serrées sur un plateau, ces mini-briques ont occupé jusqu’à quatre fois moins de place que des godets tout en consommant 30 à 40 % de terreau en moins. Plus de plastique à acheter, et surtout des racines qui ont colonisé la motte sans tourner en rond.

Les pièges à éviter : eau, lumière et texture du substrat

Nous avons tous déjà vu des mottes se fissurer ou verdir d’algues faute de bons gestes. Le mélange a été trop sec ou trop détrempé : la bonne texture rappelle une éponge essorée. On arrose alors par capillarité, avec environ 1 cm d’eau au fond d’un bac à rebord.

Autre erreur fréquente, l’arrosage en « douche » par-dessus, qui a peu à peu délitée les blocs. Préparer ses mottes plusieurs jours à l’avance les a parfois fait sécher, tout comme un manque de lumière a fait filer les plantules. Mieux vaut préparer, semer et installer au chaud le même jour.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de place x4 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les mottes serrées et bien tassées gardent l’humidité près des racines, se réchauffent vite et se repiquent entières. Le système racinaire n’est jamais cassé, la plante repart donc beaucoup plus vite après le changement de place. 💡 Le petit plus : Installez toujours les mottes dans un bac à rebord et arrosez-les par le fond : l’eau monte doucement sans abîmer le substrat. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Préparer vos mottes plusieurs jours à l’avance, les laisser sécher puis les arroser en pluie par-dessus fissure les blocs et dérange graines et plantules.

Adopter les mottes pressées au jardin (ou sur le balcon)

Une fois la main prise, les semis en mottes pressées ont vite remplacé godets et terrines au jardin comme sur le balcon. On investit dans un presse-motte en acier galvanisé, quasi inusable, et l’on réutilise chaque année le même plateau pour salades, tomates ou fleurs annuelles.

On a observé que salades, tomates, courgettes et aromatiques s’installent particulièrement bien avec cette technique. Dès que les plants portent deux vraies feuilles et que quelques racines blanchissent le bord de la motte, il suffit de la déposer entière dans le trou, tasser et arroser généreusement.