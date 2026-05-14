La plupart des jardiniers l’ignorent : ce geste de pépiniériste fait fleurir vos pétunias jusqu’en octobre
Au balcon comme au jardin, beaucoup voient leurs pétunias s’arrêter net dès juillet malgré un arrosage soigné. Un simple geste de pépiniériste, méconnu mais rapide, change pourtant la durée de floraison jusqu’aux premières gelées.
Au printemps, les jardinières débordent de pétunias. Et puis, dès juillet, il ne reste que des tiges nues et quelques fleurs fatiguées. On incrimine la chaleur, le vent, le voisin du dessus… alors qu’il manque surtout un geste minuscule.
Une lectrice l’a raconté à Pleine Vie : « Depuis qu’un pépiniériste m’a montré ce geste, mes pétunias fleurissent jusqu’en octobre ». Ce professionnel lui a simplement appris à pincer les fleurs avant qu’elles ne grènent. Même balcon, mêmes bacs… mais des couleurs jusqu’aux gelées.
Pourquoi vos pétunias s’épuisent dès juillet
Derrière chaque clochette qui se fane, le pétunia bascule en mode reproduction. Juste sous la corolle, un petit renflement vert gonfle : cette capsule de graines détourne l’énergie de la plante. Tant qu’elle grossit, presque aucun nouveau bouton ne se forme.
Nous avons tous déjà accusé la canicule, un terreau « usé » ou un arrosage raté. Pourtant, même dans des bacs bien arrosés et en plein soleil, des pétunias ont arrêté de fleurir parce que des graines se formaient partout sur les tiges.
Le bon geste : pincer les fleurs fanées avant qu’elles ne grènent
Nous avons tous déjà tiré sur les pétales flétris en pensant bien faire. Mauvais réflexe : le cœur de la fleur et la graine restent. Le bon geste consiste à saisir la tige sous la fleur fanée, puis pincer ou couper au-dessus du premier duo de feuilles vertes.
En une seconde, fleur, renflement vert et bout de tige disparaissent, et la plante est forcée de repartir en jeunes pousses. Intégré à l’arrosage du matin, ce tour de balcon prend quelques minutes : une fois par semaine suffit, deux à trois passages offrent de véritables cascades de pétunias.
Taille, engrais, arrosage : la routine pour fleurir jusqu’en octobre
Vers la mi-juillet, même bien pincés, beaucoup de pétunias deviennent longs et dégarnis au centre. Les pépiniéristes conseillent alors une taille de rajeunissement : couper un tiers, voire la moitié de chaque tige au-dessus d’un beau bouquet de feuilles. Pendant une dizaine de jours, les bacs semblent courts, puis de nouveaux rameaux jaillissent, chargés de fleurs fraîches.
Pour suivre ce rythme, ces annuelles très gourmandes aiment un engrais liquide « géraniums ou plantes fleuries » chaque semaine, de trois semaines après la plantation jusqu’au début septembre, et un arrosage généreux tous les matins en été. Ajouté au pincement avant grenaison – même pour les variétés dites autonettoyantes comme Surfinia – ce trio suffit à garder vos jardinières colorées jusqu’aux premières gelées.
Sources
En bref
- 👩🌾 Au printemps, une lectrice voit ses pétunias s’épuiser dès juillet, jusqu’au jour où un pépiniériste lui montre un geste décisif.
- ✂️ Ce geste consiste à pincer les fleurs fanées des pétunias avant la grenaison et à l’intégrer à une routine rapide d’entretien estival.
- 🌸 Associé à une taille de rajeunissement, à l’engrais et à l’arrosage, ce rituel transforme la durée de floraison des jardinières jusqu’aux premières gelées.
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