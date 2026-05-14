La plupart des jardiniers l’ignorent : ce geste de pépiniériste fait fleurir vos pétunias jusqu’en octobre

Au balcon comme au jardin, beaucoup voient leurs pétunias s’arrêter net dès juillet malgré un arrosage soigné. Un simple geste de pépiniériste, méconnu mais rapide, change pourtant la durée de floraison jusqu’aux premières gelées.

Au printemps, les jardinières débordent de pétunias. Et puis, dès juillet, il ne reste que des tiges nues et quelques fleurs fatiguées. On incrimine la chaleur, le vent, le voisin du dessus… alors qu’il manque surtout un geste minuscule.

Une lectrice l’a raconté à Pleine Vie : « Depuis qu’un pépiniériste m’a montré ce geste, mes pétunias fleurissent jusqu’en octobre ». Ce professionnel lui a simplement appris à pincer les fleurs avant qu’elles ne grènent. Même balcon, mêmes bacs… mais des couleurs jusqu’aux gelées.

Pourquoi vos pétunias s’épuisent dès juillet

Derrière chaque clochette qui se fane, le pétunia bascule en mode reproduction. Juste sous la corolle, un petit renflement vert gonfle : cette capsule de graines détourne l’énergie de la plante. Tant qu’elle grossit, presque aucun nouveau bouton ne se forme.

Nous avons tous déjà accusé la canicule, un terreau « usé » ou un arrosage raté. Pourtant, même dans des bacs bien arrosés et en plein soleil, des pétunias ont arrêté de fleurir parce que des graines se formaient partout sur les tiges.

Le bon geste : pincer les fleurs fanées avant qu’elles ne grènent

Nous avons tous déjà tiré sur les pétales flétris en pensant bien faire. Mauvais réflexe : le cœur de la fleur et la graine restent. Le bon geste consiste à saisir la tige sous la fleur fanée, puis pincer ou couper au-dessus du premier duo de feuilles vertes.

En une seconde, fleur, renflement vert et bout de tige disparaissent, et la plante est forcée de repartir en jeunes pousses. Intégré à l’arrosage du matin, ce tour de balcon prend quelques minutes : une fois par semaine suffit, deux à trois passages offrent de véritables cascades de pétunias.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison prolongée jusqu’à 2 à 3 mois 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant fleur fanée, capsule de graines et un petit morceau de tige au-dessus de feuilles saines, la plante n’alimente plus la grenaison et concentre son énergie sur de nouveaux boutons et de nouvelles ramifications. 💡 Le petit plus : profiter de chaque arrosage du matin pour faire un rapide tour d’œil et pincer tout ce qui jaunit ou ramollit en bout de tige. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arracher seulement les pétales et laisser le petit renflement vert en place : la graine se forme quand même et épuise les plantes en plein été.

Taille, engrais, arrosage : la routine pour fleurir jusqu’en octobre

Vers la mi-juillet, même bien pincés, beaucoup de pétunias deviennent longs et dégarnis au centre. Les pépiniéristes conseillent alors une taille de rajeunissement : couper un tiers, voire la moitié de chaque tige au-dessus d’un beau bouquet de feuilles. Pendant une dizaine de jours, les bacs semblent courts, puis de nouveaux rameaux jaillissent, chargés de fleurs fraîches.

Pour suivre ce rythme, ces annuelles très gourmandes aiment un engrais liquide « géraniums ou plantes fleuries » chaque semaine, de trois semaines après la plantation jusqu’au début septembre, et un arrosage généreux tous les matins en été. Ajouté au pincement avant grenaison – même pour les variétés dites autonettoyantes comme Surfinia – ce trio suffit à garder vos jardinières colorées jusqu’aux premières gelées.

Sources Pleine Vie

«Pince les avant quelles ne grenent le geste de pepinieriste qui fait fleurir vos petunias jusquen octobre»