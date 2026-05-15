Devenir père après 35 ans : il refuse ces 6 règles que sa mère jurait infaillibles pour élever son bébé

À la fin de sa trentaine, un homme découvre ce que signifie devenir père après 35 ans. Son bébé vient d’entrer dans sa vie, et sa propre mère, devenue grand-mère pour la première fois, lui transmet à distance les conseils qu’elle appliquait quand elle l’élevait. Elle l’a construit, lui et ses frères, avec un ensemble de règles qui semblaient aller de soi à l’époque. Aujourd’hui, ces réflexes éducatifs se frottent au quotidien d’un enfant né au milieu des podcasts parentaux, des études de psychologie et des débats sur l’éducation bienveillante.

En discutant avec d’autres parents de sa génération, ce père a identifié six grandes règles parentales que sa mère jurait efficaces et qu’il a décidé d’abandonner : ne pas prendre le bébé à chaque pleur, finir son assiette, rester un père un peu distant, éviter de trop la féliciter, ne pas faire d’histoires pour les émotions, et partir de l’idée que « Les enfants devraient s’adapter à la vie des adultes ». Cette dernière formule, qu’il cite dans son témoignage pour le média VegOutMag, résume bien le monde dans lequel il a grandi. Lui choisit un autre cap, sans renier sa mère, mais en réécrivant calmement le mode d’emploi.

Devenir père après 35 ans, quand les règles d’hier ne suffisent plus

La paternité sur le tard progresse en France : l’âge moyen pour un premier enfant chez les hommes est d’environ 31 ans et environ 5 % deviennent père après 45 ans, presque trois fois plus qu’en 1980, selon Parents.fr. À la fin de la trentaine, ce père se situe entre ces deux réalités, avec assez de recul pour observer ce qu’il veut garder de son enfance et ce qu’il laisse. À la règle « ne la prends pas dans les bras à chaque fois qu’elle pleure », il répond par l’inverse, expliquant sur ce site : « Elle ne me manipule pas. C’est un bébé. » Pour lui, apaiser un nourrisson construit la confiance, au lieu de créer un caprice. Face au « finis ton assiette » hérité de grands-parents marqués par la pénurie, il lâche un « Je ne ferai pas celle-ci. » et préfère que sa fille apprenne à s’arrêter quand elle n’a plus faim.

Des règles abandonnées, mais un cadre assumé par ce nouveau père

Ce père ne rejette pas toute forme d’autorité. Il garde l’idée de cadre, mais le façonne autrement. Il refuse de brider les émotions avec le classique « on ne fait pas d’histoires » et préfère mettre des mots sur ce que traverse sa fille, même si elle ne parle pas encore : colère, frustration, tristesse. Il s’autorise aussi des effusions que sa propre mère jugeait dangereuses pour l’ego : il lui dit qu’elle a bien fait quelque chose, qu’il est fier d’elle, sans la couvrir d’éloges creux. Cette combinaison de douceur et de limites rejoint les travaux relayés par le site Sain et Naturel, pour qui « L’autonomie ne signifie pas l’absence de règles. » et « Les adolescents évoluent mieux lorsque les parents combinent chaleur émotionnelle, soutien et règles claires. »

Concrètement, cela se traduit par des horaires de repas stables, un rituel du coucher, quelques règles non négociables, tout en laissant sa fille décider de la quantité qu’elle mange ou du jeu qu’elle choisit. Les psychologues du développement évoquent souvent un sentiment de sécurité intérieure quand l’enfant sait que l’adulte reste prévisible, même sous la tempête des émotions. Ce père qui a choisi de devenir père après 35 ans y voit aussi un avantage de son âge : plus de patience, moins de peur de « gâter » son enfant, et la capacité de tenir une limite en restant calme, plutôt que de crier comme on le faisait parfois dans sa famille.

Chaque génération réécrit ses règles, de Johnny Hallyday à ce père de la trentaine

Cette réécriture tranquille des règles familiales s’inscrit dans une longue chaîne. Le site sportif Parlons-Basket rappelle par exemple que Laura Smet racontait que « mon père obligeait tout le monde à le tutoyer ! » à propos de Johnny Hallyday. Le rockeur lui transmettait surtout une maxime simple : « Ta vie, tu peux en faire ce que tu veux. » Dans le cas de ce père de la fin de la trentaine, le message qu’il veut laisser à sa fille ressemble à cela : tu pourras un jour garder ou abandonner ses règles, comme lui-même l’a fait avec celles de sa mère. Ce qu’il espère lui transmettre, ce n’est pas un règlement gravé dans le marbre, mais la liberté réfléchie de faire évoluer son propre cadre.