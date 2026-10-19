Il a paillé ses massifs de vivaces sous 15 cm de feuilles en octobre : au printemps, les limaces et la pourriture ont tout détruit

En octobre, de nombreux jardiniers recouvrent leurs vivaces d’un paillis épais, persuadés de les sauver du gel. Au printemps, certains retrouvent un massif vide : que s’est-il passé sous cette couche protectrice ?

En octobre, ce jardinier a recouvert ses massifs de vivaces d’une épaisse couverture de feuilles, rassuré à l’idée de les mettre bien à l’abri. Tout l’hiver, il s’est imaginé leurs racines au chaud sous ce “duvet” végétal. Au printemps, silence total : aucune jeune pousse n’a reparu, comme si les plantes s’étaient volatilisées.

De nombreux jardiniers ont vécu cette mauvaise surprise. Nous avons tendance à croire que plus la couche de paillis est généreuse, mieux les plantes seront protégées. Or, sous terre, la vie obéit à des règles beaucoup plus fines, et un excès de zèle peut littéralement condamner les vivaces. Et si tout se jouait à quelques centimètres près ?

Un paillage trop épais : ce qui s’est vraiment passé sous vos vivaces

Le paillage ne chauffe pas le sol, il l’isole. En couche raisonnable, il limite les écarts de température, garde un peu d’humidité et freine les mauvaises herbes. Mais quand l’épaisseur de paillis grimpe à 10, 15 ou 20 cm, il se comporte comme une grosse éponge plaquée au sol : les pluies hivernales l’ont gorgé d’eau, la matière s’est tassée, l’air a circulé difficilement et l’humidité est restée bloquée au niveau des racines.

Dans ce microclimat confiné, des champignons ont attaqué le collet, cette zone fragile entre tiges et racines, jusqu’à le faire pourrir. Pire, les limaces et escargots ont trouvé là un abri idéal, à l’abri du froid et des prédateurs. Ils ont grignoté les bourgeons et les jeunes pousses encore invisibles, expliquant ces massifs “vides” au moment du réveil printanier.

Quelle épaisseur de paillis pour les vivaces en hiver ?

Pour les plantes vivaces en pleine terre, la bonne épaisseur se joue entre 5 et 7 cm, pas davantage, même en climat rigoureux. Au-delà, l’humidité a tendance à stagner et les limaces prolifèrent. Cette fine couverture suffit pourtant à amortir les coups de froid, tout en laissant respirer le sol et fonctionner la microfaune.

Autre repère clé : toujours laisser 2 à 3 cm de terre nue autour du collet de chaque touffe, comme une petite couronne sans paillis. Ce dégagement évite que l’eau ne stagne contre les tiges et limite l’installation des ravageurs. Mieux vaut une couche modérée, complétée au fil des années, qu’un apport massif en une seule fois.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Épaisseur idéale (cm) 5 à 7 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Entre 5 et 7 cm de paillis végétal aéré isolent les racines du froid et des écarts de température, tout en laissant l’air et l’eau circuler. Le collet reste au sec, ce qui limite la pourriture et rend le massif moins attractif pour les limaces. 💡 Le petit plus : en sol lourd et humide, rester proche de 5 cm et choisir un paillis très grossier comme le BRF ou la paille améliore nettement l’aération. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : entasser 10 cm ou plus de paillis juste contre le collet : l’humidité stagne, les champignons s’installent et les limaces dévorent les jeunes pousses avant même qu’elles ne sortent.

Les bons gestes pour pailler sans faire disparaître ses vivaces

Avant de pailler, un nettoyage du massif a déjà fait beaucoup : désherber à la main, griffer légèrement le sol, puis répartir un matériau aéré (BRF, paille, feuilles mortes ou tontes bien sèches) en plusieurs passages, en contrôlant l’épaisseur. En fin d’hiver, il a été judicieux de vérifier si la couche ne dépassait pas 7 cm et d’écarter le paillis du pied des plantes.

Pour ne plus perdre de vivaces, quelques réflexes deviennent vite automatiques :

viser 5 à 7 cm de paillis maximum sur les massifs ;

laisser 2 à 3 cm de terre nue autour du collet ;

préférer des matériaux grossiers, qui ne se tassent pas ;

aérer légèrement au râteau après de fortes pluies et surveiller les limaces aux premiers redoux.