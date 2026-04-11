Fraises dévorées : ce paillage « traditionnel » que vous mettez sous vos fraisiers attire toutes les limaces

Chaque printemps, sous la paille posée pour protéger vos fraisiers, un ennemi gluant prépare son festin nocturne. En climat français humide, un autre type de paillage change pourtant radicalement le sort de votre récolte.

Au jardin, la scène se répète chaque printemps : les premiers fruits rosissent, on étale consciencieusement une belle couche de paille sous les plants, persuadé de les chouchouter. Puis, un matin, la douche froide. Les fraises sont grignotées, les pédoncules à nu, des traces luisantes serpentent entre les feuilles.

Ce que l’on croyait être le meilleur allié des fraisiers, cette épaisse paille dorée, devient en réalité le refuge de leur pire ennemi. Car sous ce tapis moelleux se cache un monde humide et tiède où les limaces prospèrent. La question n’est plus de renoncer au paillage des fraisiers, mais de le repenser pour garder ses avantages sans transformer le potager en buffet nocturne.

Quand le paillage des fraisiers se transforme en hôtel à limaces

La paille classique crée exactement ce que recherchent les gastéropodes : un abri « humide, sombre, tiède » comme le rappelle Pause-Maison. À la nuit tombée, limaces et escargots quittent ce cocon, rampent jusqu’aux fruits et reviennent se cacher avant l’aube. Au réveil, le diagnostic est sans appel : feuilles trouées, pédoncules sectionnés, fraises entamées qui attirent aussitôt fourmis et autres insectes, séduits par le sucre dégagé.

Le paradoxe est cruel : le paillage censé protéger les fruits du contact avec la terre abrite les prédateurs qui les dévorent. Plus la couche de paille est épaisse et humide, après un orage par exemple, plus elle devient un QG pour limaces. Et si elle a été posée trop tôt au printemps, sur un sol encore froid, elle a aussi retardé le réchauffement de la terre… donc la récolte.

Comment pailler vos fraisiers sans attirer les limaces

Nous avons tous déjà étalé généreusement de la paille sous les fraisiers « comme on a toujours fait ». Pourtant, les essais menés pendant trois ans par Terre Vivante ont montré que le broyat de bois obtenait les meilleurs résultats pour cette culture. Le fraisier étant une plante de sous-bois, ce paillage plus sec et compact lui convient très bien tout en restant peu accueillant pour les gastéropodes. Autres options intéressantes : paillettes de lin, chanvre, cosses de cacao ou de sarrasin, dont la texture rugueuse gêne la progression des limaces.

L’installation fait toute la différence. Le paillage doit être posé au printemps, quand la terre s’est réchauffée et que le sol n’est pas détrempé. On garde une couche aérée, sans la tasser, en évitant de coller la matière contre le collet des plants pour limiter l’excès d’humidité et la pourriture grise. Les déchets verts frais, les tontes ou la sciure très fine, tout comme un paillage compacté par la pluie, retiennent trop d’eau. La cendre de bois, présentée par le Journal des Seniors comme « un repousse fourmis d une efficacité remarquable », peut aussi gêner les limaces, mais en excès elle rend le sol trop alcalin et fatigue les fraisiers : à éviter en cordons répétés autour des rangs.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité —/10 Production de stolons environ 4 fois plus qu’un fraisier non paillé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant la paille classique par un paillage de broyat de bois ou de paillettes de lin, chanvre, cosses de cacao ou de sarrasin, on garde l’humidité du sol et des fruits propres, tout en supprimant l’abri humide que recherchent les limaces. Les études citées par Terre Vivante montrent qu’un fraisier paillé produit environ quatre fois plus de stolons qu’un fraisier non paillé : le bon paillage stimule donc naturellement la vigueur des plants. 💡 Le petit plus : Installer ce paillage seulement une fois la terre réchauffée au printemps et l’aérer après les grosses pluies limite à la fois les limaces et la pourriture grise. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : étaler une couche épaisse de paille tassée sur un sol froid ou détrempé, collée aux collets des fraisiers : cela crée un refuge idéal pour les limaces et favorise les maladies.

Auxiliaires, aromatiques et petits gestes qui sauvent la récolte

Renoncer au paillage serait dommage : toutes les formes de couverture multiplient environ par quatre la production de stolons par rapport à une culture non paillée. L’idée est donc de compléter ce nouveau paillage par une vraie stratégie de paillage fraisiers limaces : accueillir hérissons, crapauds et vers luisants avec quelques tas de bois ou zones de végétation dense, planter lavande, romarin, menthe poivrée, hysope et thym en bordure pour créer une barrière olfactive, saupoudrer un peu de marc de café sec autour des pieds après la pluie, puis, chaque automne, retirer feuilles flétries ou tachées pour limiter champignons et matières en décomposition qui attirent les ravageurs. Ainsi, le tapis sous vos fraisiers redevient un cocon protecteur plutôt qu’une invitation aux limaces.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Ils en mettent tous en novembre dans leur potager : cette poudre blanche venue de la cuisine protège le sol et les légumes avant l’hiver»