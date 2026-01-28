Massif de jardin : ces 3 gestes simples à faire en hiver pour éviter ce décor triste jusqu'en juin

En plein cœur de l’hiver, beaucoup de jardins ressemblent à une bande sombre de terre, quelques tiges nues qui dépassent et une pelouse détrempée au premier plan. Depuis le salon, le massif qui flamboyait en juin n’est plus qu’une tâche grise. On croit souvent que c’est inévitable une fois les fêtes passées.

Ce moment froid est pourtant idéal pour poser les bases d’un massif réussi, beau en été mais aussi lisible en janvier. Quand les feuilles ont disparu, la structure se voit d’un seul coup d’œil. En trois étapes simples, l’espace plat et tristounet peut se transformer en décor vivant qui accompagne toutes les saisons.

Étape 1 : une ossature d’arbustes persistants pour un massif réussi

Tout commence par la couche haute, celle qui reste quand tout le reste dort. Face au massif nu, il suffit d’identifier les “trous” de hauteur et de couleur. On y installe quelques arbustes persistants faciles à vivre comme le Viburnum tinus, les fusains panachés ou un houx non piquant, choisis selon l’exposition et la nature du sol.

L’idée n’est pas de monter un mur, mais une toile de fond en douceur. On place les sujets les plus hauts à l’arrière ou au centre, puis on équilibre le reste pour approcher un tiers de plantes hautes, un tiers moyennes, un tiers basses. Ces silhouettes gardent du relief en hiver et créent un microclimat protecteur pour tout le massif.

Étape 2 : des vivaces échelonnées pour que le massif ne s’endorme jamais

Au milieu, les vivaces font le spectacle. Au lieu de remplir le caddie au printemps avec tout ce qui fleurit, on découpe l’année en trois familles installées en petites taches répétées :

les hâtives, comme les hellébores et primevères vivaces, qui ouvrent le bal dès fin d’hiver ;

les estivales, géraniums vivaces, lavandes, rudbeckias, qui occupent les mois chauds ;

les tardives, asters et sédums, qui colorent le jardin jusqu’aux premières gelées.

Pour densifier sans se ruiner, les grosses touffes en place depuis trois ou quatre ans - hémérocalles, asters, phlox paniculés, sédums - se divisent en plein repos végétatif, dès que la terre est travaillable. Chaque éclat porteur de racines et de bourgeons devient un nouveau plant, parfait pour répéter les mêmes variétés par groupes de trois ou cinq et donner un rythme apaisant.

Étape 3 : couvrir le sol avec bulbes et tapis végétaux pour tout rendre plus joli

Dernier étage, souvent oublié : le sol. Une bordure nue se tasse sous la pluie, se couvre de mauvaises herbes et refroidit l’œil. En installant des plantes couvre-sol comme les pervenches ou les heuchères colorées, complétées par des coussins d’ibéris ou de giroflées, on obtient un tapis vivant qui protège la terre et supporte les averses, surtout si l’on a mélangé un peu de sable ou de gravier pour aider le drainage.

Entre ces feuillages bas, on glisse des bulbes - perce-neige, crocus, narcisses, cyclamen coum - qui percent la saison morte par touches lumineuses. Un paillage léger de feuilles ou d’écorces termine le travail, garde l’humidité et nourrit la vie du sol. Quand tout ce petit monde se met en place, même un jour de pluie d’hiver, le regard accroche des formes, des couleurs, des promesses : tout devient tout simplement plus joli.