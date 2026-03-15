Œufs au plat : arrêtez tout de suite cette astuce « zéro calorie » qui abîme votre poêle et vos apports en nutriments

Dans nos cuisines, une nutritionniste alerte sur l’usage des sprays de cuisson pour préparer œufs au plat, brouillés ou omelettes. Que cachent vraiment ces aérosols présentés comme légers ?

Au moment de faire des œufs au plat ou une petite omelette, beaucoup dégainent automatiquement un spray anti‑adhésif : un « pschitt », et la poêle semble prête sans ajout de gras. Depuis quelques années, ces bombes promettant une cuisson « légère » ont envahi les rayons, rassurantes pour celles et ceux qui surveillent les calories.

Une nutritionniste met pourtant en garde : vouloir alléger ses œufs brouillés à tout prix peut transformer ce super-aliment en mélange ultra-transformé, peu flatteur pour la santé et pour vos ustensiles. Car derrière ce geste anodin se cache un ingrédient que vous gagneriez à bannir de la cuisson de vos œufs.

Spray de cuisson pour œufs : la fausse bonne idée « zéro calorie »

L’ingrédient pointé du doigt, ce sont les sprays de cuisson anti‑adhésifs, ces aérosols vendus comme alternative au beurre ou à l’huile. On les présente comme « zéro calorie » ou presque, idéals pour graisser la poêle d’un voile imperceptible. On se dit que l’on fait du bien à sa ligne, alors qu’on remplace une matière grasse naturelle par un produit de laboratoire.

Ces bombes mélangent huiles végétales raffinées, lécithine de soja, agents antimoussants, émulsifiants et même des gaz propulseurs comme le butane ou le propane. Résultat : beaucoup d’additifs, mais très peu de vrais lipides de qualité. Or les graisses aident le corps à absorber les vitamines A, D, E et K du jaune d’œuf, précieuses pour l’immunité et les os.

Ce que le spray de cuisson fait à vos œufs et à votre poêle

Pour la poêle, le tableau n’est pas plus réjouissant. La lécithine contenue dans ces produits a tendance à cuire et à s’accrocher aux parois, formant une pellicule brune presque impossible à déloger. « Pas de sprays : évitez les huiles en spray ou en aérosol qui abîment la surface antiadhérente », recommande la marque Cookut sur son site. À force de frotter, le revêtement finit par s’user.

Dans la poêle, les œufs non plus ne sont pas à la fête. Faute de vrai corps gras, la chaleur se diffuse moins bien, la réaction de Maillard se fait mal, les blancs restent pâles et caoutchouteux. On constate aussi souvent un arrière-goût parfois artificiel ou métallique, qui masque la saveur d’un œuf frais, surtout sur des œufs au plat ou une omelette simple.

Quelles matières grasses choisir pour cuire ses œufs sans spray de cuisson ?

Les spécialistes en nutrition conseillent de revenir à des matières grasses naturelles : une cuillère à café d’huile d’olive riche en oméga‑9, ou une petite noisette de beurre, suffisent largement pour une portion. L’essentiel est de garder une cuisson douce : feu moyen, poêle bien préchauffée, puis ajout des œufs quand la matière grasse commence juste à mousser.

Pour celles et ceux qui tiennent à limiter encore plus les graisses, certaines cuissons n’en demandent pas du tout. Œufs pochés, œufs à la coque ou durs gardent toutes les qualités nutritionnelles de l’œuf sans ajout de lipides. Et si le geste du « pschitt » vous manque, mieux vaut un pulvérisateur rempli d’huile d’olive que des aérosols industriels bourrés d’additifs.