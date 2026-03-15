Salon : ces plantes d’intérieur que les designers s’arrachent en 2026, si vous ne les avez pas encore, ça se voit

Partout dans les intérieurs signés par les architectes, les mêmes plantes d’intérieur reviennent pour réveiller un salon en deux minutes. Entre classiques iconiques et nouvelles stars 2026, combien de ces pièces végétales manquent encore à votre déco ?

Dans les shootings déco, les designers arrivent rarement les mains vides : sous le bras, les mêmes pots de verdure. Ces plantes d’intérieur transforment un salon neutre en décor de magazine très vite, sans chantier ni gros budget. Elles créent du relief, filtrent l’air et donnent ce quelque chose de vivant qui manque aux appartements français.

Longtemps, les stars se sont appelées Monstera deliciosa, Ficus lyrata ou Sansevieria. Depuis 2026, une nouvelle garde plus graphique arrive en force dans les projets : Alocasia, Philodendron Birkin, Bégonia Rex… Certaines aiment la lumière, d’autres les coins ombragés, toutes ont un fort pouvoir décoratif. Reste à savoir combien d’entre elles poussent déjà chez vous.

Les incontournables que les designers glissent partout

Dans un salon, la vedette reste souvent le Monstera : ses grandes feuilles perforées installent aussitôt une ambiance tropicale et luxuriante. Les architectes l’aiment dans un grand pot en terre cuite ou en rotin, près d’une fenêtre à lumière indirecte, avec un arrosage modéré. À côté, le Ficus lyrata joue la sculpture végétale, dressé comme un totem chic près du canapé ou dans une entrée haute de plafond.

Pour des espaces plus petits, beaucoup misent sur le Pilea peperomioides, cette « plante à monnaie chinoise » aux feuilles rondes très graphiques, idéale sur un bureau ou une étagère scandinave. La Sansevieria, elle, séduit par son port dressé ultra graphique et sa robustesse : peu d’eau, pièce claire ou semi-ombragée, elle purifie l’air et améliore l’humidité ambiante, ce qui limite peau sèche et irritations. Les amateurs de feuillages spectaculaires se tournent vers le Calathea, parfait dans une salle de bains lumineuse ou un coin ombragé du salon.

La nouvelle vague 2026 que les décorateurs adorent

Les fleuristes et les magazines annoncent déjà un trio gagnant pour 2026 : Alocasia « Silver Dragon », Philodendron Birkin et Bégonia Rex. Le premier affiche un feuillage presque métallique, nervuré d’argent, qui accroche la lumière sur un buffet contemporain. Le deuxième reste compact, avec des stries blanches très graphiques, pratique pour les petits appartements urbains. Quant au Bégonia Rex, ses feuilles peintes de rose, de bordeaux ou de violet remplacent parfois à elles seules un tableau au-dessus d’une commode.

Côté plantes faciles que les décorateurs utilisent pour verdir sans stresser les propriétaires, le palmier Areca apporte une touche tropicale et aide à purifier l’air. Il aime la lumière indirecte et un arrosage toutes les une à deux semaines. L’Aloe vera, succulente graphique, se contente d’un bon bain quand la terre est totalement sèche, soit toutes les deux à trois semaines. Les philodendrons grimpants, comme Philodendron hederaceum, supportent bien les coins plus sombres, mais restent toxiques pour les animaux domestiques.

Où les placer pour un effet digne d’un magazine déco

Dans une chambre ou un coin lecture, les décorateurs combinent souvent tapis moelleux, palette douce et une ou deux plantes bien choisies. Comme le résume Amanda Wyatt : « Un peu de vie fait une grande différence ! Trouvez un petit coin ou remplissez tout un rebord de fenêtre, dans les deux cas j’adore la façon dont les plantes rendent une chambre fraîche. Elles ajoutent de la texture et de la couleur ! Pour moi c’est gagnant-gagnant », confie-t-elle au magazine Real Simple.