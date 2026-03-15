Potager : semez mi-mars cette racine oubliée, vos récoltes résistent à la sécheresse avec très peu d'eau

Entre sécheresses record et restrictions d’arrosage, les potagers français cherchent des légumes vraiment économes en eau. Et si la solution se cachait dans un vieux rang de panais ?

Chaque année, autour de la mi-mars, les jardiniers regardent le ciel avec la même appréhension : combien d’arrosoirs seront encore autorisés cet été ? Après une production agricole en chute de 8,8 % en valeur en 2024 et des rendements maraîchers en baisse de 30 à 40 %, la peur du potager grillé plane partout.

En 2025, certaines filières comme la viticulture ou l’élevage ont enregistré des baisses pouvant atteindre 29 %, et 21 % des agriculteurs disent envisager d’arrêter leur activité. Dans ce contexte de sécheresse récurrente, un discret légume-racine ancien, longtemps boudé, revient sur le devant de la scène : le panais, à semer pile autour de la mi-mars pour des rangs presque autonomes en eau.

Panais : ce légume ancien qui supporte la sécheresse quand il est semé mi-mars

Le panais, ou Pastinaca sativa, ressemble à une grande carotte ivoire au petit goût de noisette. Sa force tient dans sa racine pivotante qui peut descendre jusqu’à une bonne cinquantaine de centimètres, bien plus bas que la plupart des légumes du potager. Une fois installée, cette racine va chercher seule la fraîcheur en profondeur, ce qui en fait un allié précieux quand l’eau manque.

Pour profiter de ce super-pouvoir, le timing compte. Un semis direct en pleine terre autour de mi-mars, quand le sol est encore gorgé des pluies hivernales mais commence à se réchauffer, lui laisse le temps de s’enraciner avant les premières canicules. Il suffit d’un sol léger, profond, sans cailloux, travaillé sur une bonne vingtaine de centimètres et bien émietté.

La méthode « 3 graines, 1 plant » : un semis qui prépare des racines profondes

Le panais ne se repique pas : il se sème en place. On trace des rangs espacés d’environ 40 cm, puis des petits trous tous les 30 cm. On y dépose trois graines à 1 cm de profondeur, avant de recouvrir de terre fine et d’arroser en pluie douce. Selon le magazine Maison & Travaux, la règle gagnante résume tout : « 3 graines, 1 plant », gage d’un sujet unique vraiment robuste.

La levée demande quelques semaines. Quand les jeunes pousses atteignent environ 10 cm, vient le moment clé : l’éclaircissage. Dans chaque poquet, on garde la plantule la plus trapue, au feuillage bien vert, et l’on pince les deux autres à la base. Sans concurrence, la racine plonge droit et profond, limite les fourches et se montre bien plus résistante au moindre épisode sec.

Arrosage minimal et paillage : le duo qui sécurise des récoltes d’automne et d’hiver

Les premières semaines, le sol doit rester humide pour assurer la germination. Ensuite, on espace les arrosages : on intervient seulement lorsque la terre est sèche en profondeur, afin d’inciter la racine à descendre encore. Dès que les plants sont bien accrochés, un paillage léger (paille, gazon séché, chanvre, paillettes de lin) autour du collet limite l’évaporation et garde une fraîcheur discrète.

Cinq mois après le semis, les premières récoltes commencent et peuvent se poursuivre tout l’automne, puis tout l’hiver, les gelées adoucissant encore la saveur. Les racines peuvent rester en terre et être prélevées au fur et à mesure des besoins, transformant ce légume ancien en véritable réserve de soupes, purées et légumes rôtis quand le reste du potager sommeille.