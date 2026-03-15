Flexible d’évier qui fuit : cette petite pièce à quelques euros stoppe la fuite en quelques minutes, avant le plombier

Une flaque sous le meuble, un flexible d’évier qui fuit et la crainte d’une grosse facture. Et si tout se jouait sur une minuscule pièce oubliée ?

Vous ouvrez le placard sous l’évier et là, mauvaise surprise : une flaque, des flacons de produits mouillés, l’odeur d’humidité qui s’installe. Beaucoup pensent aussitôt qu’il faudra changer tout le robinet ou refaire la plomberie. En réalité, quand le flexible d’évier fuit, la panne vient souvent d’un détail très localisé, qu’il faut commencer par repérer calmement.

Pour éviter les dégâts sur le meuble et chez le voisin, la priorité reste de trouver l’origine exacte de la fuite. Les conseils des pros sont clairs : essuyer toute la zone, faire couler un peu d’eau dans l’évier, puis suivre les gouttes sous l’installation jusqu’au point de départ. Souvent, ce point se situe au niveau du flexible et d’une toute petite pièce bon marché.

Flexible d’évier qui fuit : confirmer que la fuite vient bien du flexible

Quand le sol est trempé et que l’eau coule en continu sous le meuble, la fuite vient en général d’un flexible d’évier qui fuit ou d’un tuyau d’alimentation percé. Si l’écoulement ressemble plutôt à un goutte à goutte, le diagnostic se complique. Dans tous les cas, il faut éliminer d’abord la piste siphon ou bonde avant d’accuser le flexible.

Les plombiers recommandent une méthode simple : vider le placard, couper l’arrivée d’eau, tout sécher puis remettre l’eau et refaire couler dans l’évier. Avec un morceau de sopalin autour des flexibles et des raccords, la zone humide apparaît très vite. Quand le papier se mouille au niveau d’un écrou de flexible, c’est presque toujours ce raccord, et la petite pièce d’étanchéité qu’il contient, qu’il faut revoir.

Le joint du flexible d’évier, la petite pièce qui change tout

Très souvent, le responsable est un simple joint de flexible d’évier. Logé dans l’écrou, ce petit anneau en fibre ou en caoutchouc assure l’étanchéité entre le flexible et le tuyau d’arrivée d’eau. Avec le temps, il se tasse, durcit ou se met de travers et l’eau commence à s’infiltrer goutte à goutte au niveau du raccord, alors que le reste de la plomberie est en bon état.

La réparation reste accessible avec quelques outils : bassine, serpillière, clé multiprise ou clé à molette et joints neufs. Il suffit de couper l’eau au compteur, d’essuyer le flexible et le raccord, puis de dévisser doucement l’écrou qui fuit. On retire l’ancien joint, on nettoie le fond du raccord, on met le nouveau joint bien à plat, on revisse sans forcer et on contrôle l’étanchéité en remettant l’eau.

Quand remplacer le flexible entier ou faire appel à un plombier

Quand le remplacement du joint ne suffit pas, il faut aller plus loin. Une fuite située en haut, à la jonction entre le flexible et le robinet, se règle en général en dévissant ce flexible et en le changeant entièrement, puis en vérifiant l’étanchéité. Si la fuite persiste ou que l’origine reste difficile à repérer, mieux vaut contacter un plombier qui vérifiera aussi le siphon, la bonde et les tuyaux d’alimentation.