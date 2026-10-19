Apéro : ces 3 ingrédients du placard font oublier les Ritz du commerce, à condition d’éviter ce geste fatal

À l’heure de l’apéro, ces Ritz maison bousculent les biscuits industriels, chez vous, en moins d’une heure. Trois ingrédients et un geste clé font toute la différence.

Du beurre, de la farine et une pincée de sel : ces Ritz maison font oublier les biscuits du commerce

À l’apéro, l’odeur de beurre chaud qui s’échappe du four fait lever toutes les têtes. Sur la plaque, des petits disques dorés, à peine bombés, brillent sous quelques grains de sel. On entend déjà le craquement sec qui tranche avec la fadeur des biscuits sortis d’un paquet.

Depuis que ces Ritz maison sortent régulièrement du four, le paquet industriel reste fermé sur la table. Beurre, farine, sel : trois basiques du placard, quelques minutes de travail et un vrai secret de texture. Après ça, difficile de convaincre les amis de retoucher aux biscuits du commerce.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé T55

✅ 100 g de beurre doux bien froid, en petits dés

✅ 60 ml d’eau très froide + 1 c. à café de levure chimique

✅ 1 c. à café rase de sucre, 1/2 c. à café de sel fin, 20 g de beurre fondu, 1/2 c. à café de fleur de sel

Pourquoi on ne rachète plus de Ritz du commerce

Au rayon apéritif, les biscuits salés cumulent arômes artificiels, sucres cachés et texture uniforme. À la maison, on vise l’inverse : une pâte sablée salée très riche en beurre, fine mais solide, qui craque net sous la dent. Avec ces Ritz maison, on retrouve un goût franc de beurre et de blé, sans arrière-goût chimique.

La méthode Ritz maison pas à pas

Tout se joue sur la température et sur le peu de gestes. On sable rapidement la farine avec le beurre glacé, on rassemble la pâte avec l’eau froide sans la pétrir, puis on la laisse se détendre 20 minutes au réfrigérateur. Ensuite, on étale finement à environ 2 mm, on détaille en ronds, on pique, on beurre, on sale, on enfourne.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, levure, sucre et sel, ajouter le beurre froid et sabler du bout des doigts. Technique : Verser l’eau glacée progressivement, rassembler en boule sans pétrir, aplatir en disque et filmer. Cuisson : Étaler la pâte bien froide sur 2 mm, découper des ronds, piquer à la fourchette et disposer sur plaque. Finition : Badigeonner de beurre fondu, saupoudrer de fleur de sel, cuire 12 à 15 minutes à 180 °C, puis laisser refroidir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Beurre très froid et eau glacée limitent le gluten et créent, au four, de fines couches croustillantes. Avec peu de pétrissage et 2 mm d’épaisseur, la pâte reste légère. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 30 g de parmesan et des herbes dans la pâte, ou coller deux crackers avec un fromage frais citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Pétrir la pâte longtemps ou utiliser du beurre mou : on obtient des biscuits durs et épais.

Variantes et conservation des Ritz maison

Ils se gardent 3 à 4 jours en boîte hermétique, à l’abri de l’humidité.