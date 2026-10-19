Adieu les crèmes dessert industrielles : ce biscuit du placard fait racler le fond des ramequins

Un simple dessert improvisé à la maison a suffit à faire oublier les crèmes industrielles du frigo. En quinze minutes, une crème biscuitée ultra-onctueuse a retourné la table.

Fini les crèmes dessert en pot : un paquet de petits-beurre a fait toute la différence et mes invités ont raclé le fond des ramequins

Dans les ramequins, la crème lisse affiche une couleur blond biscuit et une odeur de beurre chaud. La vapeur de lait sucré monte de la casserole, avec ce parfum de biscuits écrasés qu’on avait l’habitude de tremper dans le café. À la cuillère, la texture est épaisse mais fondante, bien plus gourmande que les desserts en pot alignés au rayon frais.

On en avait assez des crèmes dessert industrielles, trop sucrées et au goût artificiel. Un soir, un paquet de petits-beurre du placard a servi de base à une crème dessert maison, prête en quinze minutes avec lait, sucre et fécule de maïs. Résultat : une crème veloutée au vrai goût de biscuit, que les invités ont finie en raclant le fond des ramequins.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 180 g de biscuits Petit-Beurre + 6 pour le décor

✅ 750 ml de lait entier ou demi-écrémé, selon vos goûts

✅ 35 g de fécule de maïs (Maïzena) + 55 g de sucre

✅ 1 c. à café d’extrait de vanille + 1 petite pincée de sel

Pourquoi on ne veut plus de crèmes dessert en pot

On connaît la texture des desserts en pot : très lisses, très sucrés, assez sans relief. Avec cette crème dessert aux petits-beurre, on retrouve un goût de biscuit beurré, légèrement caramélisé, qui rappelle les goûters d’enfance. La liste d’ingrédients tient dans le placard et surtout on maîtrise la texture, assez épaisse pour napper la cuillère tout en restant fondante.

La méthode inratable pour une crème dessert aux petits-beurre maison

La méthode est simple. On mixe les petits-beurre en poudre fine, on délaye la fécule de maïs dans un peu de lait froid. Le reste du lait chauffe doucement avec sucre, vanille, sel et poudre de biscuits. Aux premiers frémissements, on verse le mélange à la fécule et on fouette à feu doux jusqu’à ce que la crème épaississe et nappe la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer les petits-beurre en poudre, prélever 100 ml de lait froid et y délayer fécule et sucre. Technique : Verser le reste du lait dans une casserole avec biscuits, vanille, sel et sucre restant. Cuisson : Chauffer à feu doux jusqu’aux premiers frémissements, ajouter le lait à la fécule, fouetter jusqu’à épaississement. Finition : Répartir aussitôt la crème dans des ramequins, laisser tiédir puis réserver 3 h au réfrigérateur.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Très économique 🔍 Le secret de l’expert La fécule dissoute à froid et l’amidon des biscuits donnent une crème lisse, épaisse et brillante après le repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des miettes de petits-beurre mouillées d’un trait de café au fond des ramequins. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Fécule versée dans le lait chaud ou ébullition forte : grumeaux, texture farineuse, casserole qui accroche.

Servir, conserver et twister les petits-beurre

Servir froid, décoré de biscuits émiettés ; la crème se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmée.