Crème dessert au chocolat : cette version maison sans œufs à moins d’1 € va vous faire oublier les pots industriels

Une envie de crème au chocolat fraîche peut vite tourner à la course au supermarché, entre pots industriels et packs en tout genre. On imagine rarement qu’un simple tour de casserole suffit à retrouver la texture veloutée de l’enfance, sans colorant ni conservateur.

Cette crème dessert au chocolat sans œufs repose sur des ingrédients de placard, du lait, du cacao non sucré et de la fécule de maïs, pour une texture lisse qui se tient à la cuillère. Préparée en une dizaine de minutes puis laissée au frais, elle promet un dessert pour moins d'un euro les quatre portions, au point de faire paraître les crèmes du commerce quelconques.

Crème dessert au chocolat sans œufs : ce qui remplace les œufs dans la casserole

Dans les crèmes classiques, comme la crème pâtissière qui garnit choux et mille-feuilles, le lait est épaissi par des œufs, du sucre et de la Maïzena. La cuisson crée une texture qui se tient, mais impose aussi une surveillance stricte et une conservation limitée à 2 ou 3 jours au réfrigérateur. Ici, le rôle de liaison revient entièrement à la fécule de maïs, sans besoin d’œufs ni de beurre. Le cacao non sucré apporte la puissance chocolatée, la fécule garantit une texture douce et lisse.

Cette base se résume à quelques ingrédients précis :

500 ml de lait entier ou demi-écrémé

40 g de cacao en poudre non sucré

80 g de sucre en poudre

40 g de fécule de maïs

50 g de chocolat noir pâtissier, facultatif

1 pincée de sel

Préparation express : la recette maison qui rivalise avec les crèmes dessert du commerce

On commence par mélanger hors du feu le cacao, le sucre, la fécule et le sel avec un peu de lait pour obtenir une pâte bien lisse. Le reste du lait est ajouté progressivement, puis la casserole est placée sur feu moyen en remuant sans s’arrêter jusqu’aux premiers frémissements. Quand la crème épaissit et nappe la cuillère, on ajoute le chocolat noir en morceaux pour le laisser fondre tout doucement. En pratique, cette phase active ne dépasse pas une dizaine de minutes.

Une fois la crème lisse, on la verse dans des ramequins, puis on filme au contact pour éviter qu’une peau ne se forme avant de laisser refroidir. La prise se fait ensuite au réfrigérateur en au moins deux heures, et ces desserts se gardent 4 à 5 jours bien couverts. Certains aiment les tiédir 10 secondes au micro-ondes, d’autres les passent quelques minutes au congélateur pour un effet presque glacé. La base accepte aussi le lait d’amande, de soja ou d’avoine, et même le chocolat au lait, blanc ou caramel.

Crèmes dessert industrielles : l’effet de la version maison

Une crème dessert chocolat prête à l’emploi contient des œufs et se conserve 3 ans à température ambiante, quand la version maison reste un dessert frais, court et simple.