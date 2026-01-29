Les dessous prennent le dessus

Broderie effet crochet, ruban de danseuse, bretelles froncées pour la Collection " Ombrelle de nuit " chez Princesse Tam Tam

Darjeeling, Aubade ou Princesse Tam Tam rivalisent, eux aussi, d'imagination pour créer des ensembles sensuels." Notre nouvelle collection, qui s'inspire de la danse, est évanescente et vaporeuse avec des tons originels, neutres, poudrés, des détails raffinés, des ballets de volants et rubans ", explique Loumia Hiridjee.On aime l'ensemble " Cocotte " Boxer short (30 euros) et caraco (39 euros). Autre créneau porteur : les vêtements biologiques. Etam mise sur le 100% biologique et a commandé à la griffe bretonne Ekyog une vingtaine de références en coton, vendues de 15 à 69 euros.