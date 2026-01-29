Les dessous prennent le dessus

Les dessous prennent le dessusMis à jour le 29 janvier 2026
Carnet d'adresses
Princesse Tam Tam, tél lecteurs 01 49 59 02 02
American Vintage, www.am-vintage.com
Zoe Tee's chez American Retro, www.americanretro.fr
Bompard, 75 bd Haussmann, Paris 8e, 01 42 68 00 73
Etam, 84 av Champs Elysées Paris 8e, 01 45 61 28 09, www.etam.fr
Aubade, www.aubade.com
Darjeeling, 152 r Rennes Paris 6e, 01 42 22 08 97, www.darjeeling.fr
Repetto, 2 rue de la Paix, Paris 2e, 01 44 71 83 20
GrassMat, 17 rue du Temple, Paris 4e, 01 42 71 16 67, www.grassmat.fr
Olympia, tél 03 25 39 45 50
Enfin, on craque sur la ligne Zoe Tee's de Laure Pariente, la créatrice d'American Retro, qui a imaginé, des boxer short et des top, mais aussi des t-shirt tuniques, des mini robes ultra sexy et glamour à porter le soir seul ou avec des leggings.Idéal pour flâner négligemment à la maison dans une robe dos nu noir...C'est votre jules qui va en avoir plein les yeux, en rentrant du bureau !
Glamours et sensuels à souhait...Les modèles de ZoeTee's