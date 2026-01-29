Les dessous prennent le dessus

Carnet d'adresses

Princesse Tam Tam, tél lecteurs 01 49 59 02 02

American Vintage, www.am-vintage.com

Zoe Tee's chez American Retro, www.americanretro.fr

Bompard, 75 bd Haussmann, Paris 8e, 01 42 68 00 73

Etam, 84 av Champs Elysées Paris 8e, 01 45 61 28 09, www.etam.fr

Aubade, www.aubade.com

Darjeeling, 152 r Rennes Paris 6e, 01 42 22 08 97, www.darjeeling.fr

Repetto, 2 rue de la Paix, Paris 2e, 01 44 71 83 20

GrassMat, 17 rue du Temple, Paris 4e, 01 42 71 16 67, www.grassmat.fr

Olympia, tél 03 25 39 45 50

Enfin, on craque sur la ligne Zoe Tee's de Laure Pariente, la créatrice d'American Retro, qui a imaginé, des boxer short et des top, mais aussi des t-shirt tuniques, des mini robes ultra sexy et glamour à porter le soir seul ou avec des leggings.Idéal pour flâner négligemment à la maison dans une robe dos nu noir...C'est votre jules qui va en avoir plein les yeux, en rentrant du bureau !

Glamours et sensuels à souhait...Les modèles de ZoeTee's