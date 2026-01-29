Les dessous prennent le dessus

Les dessous prennent le dessusMis à jour le 29 janvier 2026
Chez Princesse Tam Tam, des ensembles short et caraco affriolants
Exit donc les pyjamas en pilou couverts de coeurs rouges, place à une allure sexy et décontractée ! Les tuniques ou leggings s'utilisent aussi bien pour dormir que pour traîner à la maison, aller chercher son pain ou sortir en club." C'est sur cette double utilisation dessus/dessous que repose le succès du homewear ", estime Loumia Hiridjee, fondatrice de Pincesse Tam Tam. " Ce phénomène correspond à la vague du cocooning. On veut être à l'aise pour recevoir ses amis le week-end autour d'une partie de poker ou d'un bon DVD ", ajoute Lison Gangloff, du concept-store GrassMat à Paris, consacré au dimanche, qui sélectionne des vêtements en exclusivité, comme Lounge Lover et ses débardeurs griffés d'un cur (50 euros) ou Claire Germain et ses pantalons vietnamiens en soie (210 euros).La créatrice en vogue Guina La Bruna, elle, a créé pour Etam un ensemble ultra glamour, caraco et shorty en mousseline de soie (38 et 30 euros). Le soir venu, on détourne le top sous un pull V ou une veste pour un esprit fête.