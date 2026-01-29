Les dessous prennent le dessus

Chez Princesse Tam Tam, des ensembles short et caraco affriolants

Exit donc les pyjamas en pilou couverts de coeurs rouges, place à une allure sexy et décontractée ! Les tuniques ou leggings s'utilisent aussi bien pour dormir que pour traîner à la maison, aller chercher son pain ou sortir en club." C'est sur cette double utilisation dessus/dessous que repose le succès du homewear ", estime Loumia Hiridjee, fondatrice de Pincesse Tam Tam. " Ce phénomène correspond à la vague du cocooning. On veut être à l'aise pour recevoir ses amis le week-end autour d'une partie de poker ou d'un bon DVD ", ajoute Lison Gangloff, du concept-store GrassMat à Paris, consacré au dimanche, qui sélectionne des vêtements en exclusivité, comme Lounge Lover et ses débardeurs griffés d'un cur (50 euros) ou Claire Germain et ses pantalons vietnamiens en soie (210 euros).La créatrice en vogue Guina La Bruna, elle, a créé pour Etam un ensemble ultra glamour, caraco et shorty en mousseline de soie (38 et 30 euros). Le soir venu, on détourne le top sous un pull V ou une veste pour un esprit fête.