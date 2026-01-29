Cet accessoire à 2,99 € chez B&M remplace vos joints en silicone et fait baisser votre facture de chauffage

En plein cœur de l'hiver, beaucoup découvrent qu'une fenêtre soi disant fermée ne l'est plus vraiment : un filet d'air froid glisse le long du châssis, le radiateur tourne à fond et la facture de chauffage grimpe. Avant même de parler changement de menuiseries, on pense souvent ressortir le pistolet à silicone pour refaire les joints, avec tout ce que cela implique de temps, d'odeur et de risques de bavures.

Il existe pourtant un geste bien plus simple pour renforcer un joint isolation fenêtre sans se lancer dans un chantier : un rouleau de joint isolant adhésif mousse vendu moins de 3 € chez B&M. La différence se sent dès la première nuit.

Pourquoi les vieux joints en silicone laissent passer le froid

Avec les années, les joints d'origine se tassent, se craquellent ou se décollent légèrement. L'étanchéité n'est plus assurée, surtout quand les températures chutent et que les matériaux se rétractent. Les spécialistes estiment qu'entre 10 et 15 % des déperditions de chaleur d'un logement proviennent des fenêtres, portes et autres ouvertures : chaque petit jour autour de l'ouvrant devient une autoroute pour l'air glacé.

Le silicone reste efficace quand il est neuf, mais sa pose demande un vrai coup de main et le résultat est difficile à corriger une fois sec. Les joints en caoutchouc ou EPDM offrent une excellente durabilité, mais leur prix et leur mise en place les réservent souvent à des rénovations plus lourdes. La mousse adhésive, elle, joue la carte du calfeutrage rapide : économique, compressible, idéale pour rattraper des jeux irréguliers sans toucher à la fenêtre.

Le joint isolant adhésif mousse B&M à 2,99 € : petit prix, gros effet

Dans le rayon saisonnier de B&M, on trouve un rouleau de joint isolant adhésif en mousse vendu 2,99 €. Le format est généreux : 2 bandes de 3 mètres, soit 6 mètres linéaires au total, de quoi traiter plusieurs ouvrants avec un seul achat. Sur une fenêtre standard, quelques minutes suffisent pour colmater tout le pourtour, et il reste souvent de quoi s'occuper d'une porte ou d'une seconde pièce.

L'installation reste très accessible. Il suffit de nettoyer soigneusement le cadre, puis de passer un chiffon imbibé d'alcool ménager ou de vinaigre blanc pour dégraisser et laisser sécher. Ensuite, on déroule le joint, on coupe à la bonne longueur, on retire progressivement le film protecteur et on colle en suivant le dormant. En moins de dix minutes, une pièce entière peut être équipée, sans outil spécifique ni temps de séchage, et le joint mousse se retire bien plus facilement qu'un cordon silicone en cas de déménagement.

Bien l'utiliser, connaître ses limites et préparer la suite

Avant de coller, un simple test à la main ou avec une petite flamme le long du châssis permet de repérer précisément les fuites d'air. Le joint doit être comprimé quand la fenêtre se ferme, mais sans forcer sur la poignée. Les professionnels recommandent de vérifier son état à chaque début d'hiver et de le remplacer environ tous les un à trois ans selon l'exposition au soleil et la fréquence d'ouverture, une opération rapide à refaire au besoin.

Ce type de joint ne répare pas tout : si vos fenêtres sont en simple vitrage très ancien, ou si le bois, le PVC ou l'aluminium sont déformés, il servira surtout à gagner du confort en attendant mieux. Pour certains foyers, ce rouleau à moins de 3 € permet de passer l'hiver au chaud tout en préparant tranquillement des devis pour un double vitrage ou une menuiserie plus performante.