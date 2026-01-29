Les dessous prennent le dessus

Une collection chicissime chez Bompard La frontière entre le prêt-à-porter et la lingerie de nuit s'amenuise, à tel point que les marques de vêtements lancent leur propre ligne d'homewear. On aime les robes pull ou les T-shirt en coton fin d'American Vintage.Pour une folie ou un cadeau à votre (belle-)maman, le spécialiste du cachemire, Bompard dédie une partie de sa collection au loungewear : les modèles se ont tout doux, du peignoir aux mules...Et voilà les charentaises remplacées par des ballerines roses irisées, des guêtres Repetto ou de grandes chaussettes Olympia de toutes les couleurs, micro encapsulées aux huiles essentielles !

Chaussettes micro encapsulées aux huiles essentielles aux couleurs vitaminées