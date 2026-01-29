Courbatures après le sport : cette erreur que font encore des millions de Français aggrave tout sans qu'ils le sachent

Vous avez tout donné hier et, au réveil, chaque marche d’escalier ressemble à une épreuve. Cuisses en feu, jambes raides, envie d’annuler toute sortie. Face à ces courbatures après le sport, beaucoup se disent que le mieux est de ne plus bouger, quitte à passer la journée sur le canapé.

Ce réflexe paraît logique : qui a mal se protège. Pourtant, les spécialistes du mouvement rappellent que l’erreur est de confondre repos et immobilité totale. Un muscle courbaturé est en train de se réparer ; le figer peut prolonger la douleur. Reste à comprendre comment bouger juste ce qu’il faut, et limiter ces courbatures la prochaine fois.

Courbatures après le sport : pourquoi rester immobile est une fausse bonne idée

Les fameuses douleurs qui apparaissent entre quelques heures et deux jours après l’effort viennent de microlésions dans les fibres musculaires. La science les définit comme des "inflammations du muscle dues à l'élimination de déchets lors de l'effort", explique l'Institut Pasteur, cité par L'Équipe. Autrement dit, vos muscles sont en chantier, en pleine phase de reconstruction.

Quand vous restez figé devant une série, la circulation sanguine tourne au ralenti. Les déchets métaboliques s’accumulent, la "pompe musculaire" ne joue plus son rôle et la raideur s’installe, surtout quand il fait froid. À l’inverse, un mouvement doux relance le cœur, amène du sang oxygéné et aide à évacuer plus vite ce qui entretient la douleur.

Bouger avec courbatures : la bonne dose pour accélérer la récupération

Un muscle courbaturé n’est pas cassé, mais fragile : il supporte mal l’immobilité totale comme la séance de crossfit en mode revanche. "Courbaturé, le muscle est en état de reconstruction : refaire une séance intense par-dessus, ce n'est vraiment pas une bonne idée", insiste Martin Barillon, kiné du sport. Le lendemain, la priorité reste le drainage, pas la performance.

Les experts recommandent une récupération active : marche tranquille, vélo très léger ou nage douce pendant une quinzaine de minutes, à un rythme qui permet de parler sans être essoufflé. Quand le corps est réchauffé, ajoutez des étirements courts, sans jamais chercher la douleur. Gardez en tête ce mode d’emploi :

mouvements lents et fluides, jamais à amplitude maximale ;

une sensation d’étirement agréable, sans brûlure ni grimace.

Comment éviter les courbatures après le sport et repérer les signaux d’alerte

La meilleure façon de gérer les courbatures reste de les limiter. Cela commence par un échauffement de quelques minutes, avant chaque séance. Il sert à "habituer le corps à l'effort, en sollicitant les muscles de manière modérée afin de les préparer à un exercice plus intense", résume Jérôme Auger, kiné du sport. Ensuite, augmentez la charge d’entraînement progressivement pour "habituer le corps en douceur", sans coup de folie ponctuel, et pensez à bien boire.

En temps normal, ces douleurs montent entre 24 et 72 heures après l’exercice et disparaissent en deux à cinq jours. Tant qu’elles restent diffuses, symétriques et supportables, bouger légèrement reste votre meilleur allié. En revanche, douleur très vive ou immédiate pendant l’effort, gonflement, gros hématome ou gêne qui persiste au-delà de quelques jours doivent pousser à lever le pied et à consulter.