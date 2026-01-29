menage printemps 4

ON ACHÈTE

Le bleu klein Robes, top...C'est la couleur de l'été, qui sied à ravir avec du noir, du bleu marine ou du beige. Bref, on craque et on voit la vie en bleu !

Le jaune citron Comme un rayon de soleil, il illumine et irradie notre garde de robe cet été. En petite touche, version accessoire (bandeau, foulard, ceinture) ou si l'on ose en robe...

Le métal, l'or ou l'argent, faut que ça brille !Si vous n'aviez pas déjà investi dans une pochette métalisée chez Accessoire's ou Brontibay, n'hésitez plus ! A moins que vous ne préfériez des ballerines Repetto ou Zadig & Voltaire roses irisées. Cet été, vive les paillettes, les reflets nacrés, mordorés du matin au soir, l'esprit eighties va cartonner...

Une tenue à impressions graphiquesRepéré sur les podiums, la mode à géométrie variable s'impose, version noir et blanc pour les plus classiques, à l'italienne très colorée chez Pucci ou le signe de l'Afrique avec des impressions " brousse "...