menage printemps 2

ON JETTE

Le léopardOn les a vues beaucoup sur les podiums, elles ont eu du mal à s'imposer dans la rue cet hiver.Les peaux de bête ne sont plus à l'ordre du jour ce printemps, et c'est tant mieux !

Le stringQuoi de plus vulgaire qu'une ficelle qui dépasse d'un jean taille basse ? Vous êtes d'accord avec moi ? Ouf, on va voir de moins en moins de strings. La tendance est à la culotte féminine et froufoutante. A découvrir chez Princesse Tam Tam, Etam ou Darjeeling...