menage printemps 3

Pour être à la pointe de la tendance, ON GARDE

La robeOn garde toutes nos petites robes, surtout celles qui sont mini, à taille empire, style baby-doll ou avec ampleur boule...

Et plus largement, on garde tout ce qui est mini ! Le court, voir très court est à l'honneur cet été.

Le shortIl se fait très court. Il se porte en version tailleur ou en combishort. On fonce sur le modèle d'Isabelle Leroy ultra-sexy, à acheter sur les 3 Suisses. Un conseil ? On retrousse les bermudas de l'an dernier !

La tuniqueOn a l'a vue beaucoup cet hiver ou l'été dernier. Ce printemps, elle se porte avec des leggings ou un pantalon. Unie, rayée ou à impressions graphiques, elle apporte sa note de fantaisie.

Le jean slimIl se marie avec une tunique, un top pailleté ou doré. On va encore le voir cette saison !

Les rayuresAsymétrique chez Kenzo, façon drapé chez Sonia Rykiel...Les rayures restent au top, au fil des saisons. On garde son pull ou sa robe pull rayé.

Le sac XXLUltra pratique, on peut y glisser toute notre vie ! Bouquin, trousse à maquillage, biberon...On l'aime version luxe, telle le Bay de Chloé en cuir souple et multipoches. Les fashionistas ne s'y sont pas trompées. Kylie Minogue ne quitte pas le modèle matelassé blanc craie...Mais notre modèle d'H&M ou de Mango fait tout aussi bien l'affaire !

Les chaussures haut perchéesQue celles qui adorent les plate-forme se rassurent, il va y encore beaucoup cet été ! De vrais sculptures, des plateaux à bascule, ou des compensés, c'est no limit ! Pour les autres, qui comme moi, préfèrent les stilettos ultra féminins, on n'est pas obligé d'investir...