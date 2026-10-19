Je ne fais plus jamais de velouté de butternut : cette tarte chèvre-miel au geste clé a mis tout le monde d’accord
Aux premiers soirs frais, ma butternut finissait toujours en velouté fumant, sans que personne ne discute. Jusqu’au jour où une tarte chèvre-miel a tout bouleversé en cuisine.
Les premiers soirs frais ont longtemps rimé avec marmite qui mijote et velouté de butternut fumant. Chair orange mixée, crème, croûtons : on ne se posait même plus la question. La courge filait directement en soupe, sans exception.
Puis un soir, on a posé cette même butternut sur une pâte dorée, avec rondelles de chèvre et filet de miel. À la première bouchée, silence général ; la tarte venait de détrôner le velouté.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte brisée pur beurre (230 g)
- ✅ 500 à 600 g de butternut en lamelles fines
- ✅ 1 bûche de chèvre (180 à 200 g)
- ✅ 2 c. à soupe de miel liquide
Ingrédients de la tarte salée butternut chèvre miel (pour 4 à 6 personnes)
Pour une tarte salée butternut chèvre miel qui régale 4 à 6 personnes, on reste sur des produits bien choisis.
- 1 pâte brisée pur beurre (230 g)
- 500 à 600 g de chair de butternut, épluchée, en lamelles de 3–4 mm
- 100 g de lardons fumés ou allumettes de bacon (optionnel)
- 2 échalotes ou 1 gros oignon jaune, émincé finement
- 150 g de fromage frais type Saint Môret
- 40 g de parmesan râpé
- 1 bûche de chèvre de 180 à 200 g
- 40 g de noix ou noisettes concassées
- 3 c. à soupe d’huile d’olive
- 2 à 3 c. à soupe de miel liquide
- 1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe d’eau pour la dorure (facultatif)
- Thym, noix de muscade, sel fin, poivre du moulin
Le geste qui change tout pour une pâte bien croustillante
La butternut est très aqueuse ; en grosses tranches crues, elle détrempe la pâte. On la coupe donc en lamelles fines, assaisonnées d’huile, thym, sel, poivre.
Étalez-les sur une plaque et précuisez-les 15 minutes à 200 °C : elles perdent de l’eau et commencent à caraméliser, sans détremper la future tarte. En dessous, la base fromage frais et parmesan fait barrière et parfume la garniture.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher la butternut, la trancher finement, émincer échalotes.
- Technique : Faire revenir lardons et échalotes 8 à 10 minutes, jusqu’à doré.
- Cuisson : Mélanger lamelles de courge avec huile, thym, sel, poivre, précuire 15 minutes à 200 °C.
- Finition : Monter la tarte, cuire 30 à 35 minutes à 190–200 °C, puis napper de miel.
Servir, réchauffer et varier cette tarte salée
On la sert avec une salade verte ; on la réchauffe au four, pas au micro-ondes. Le chèvre se remplace par comté, feta, roquefort ou gorgonzola, en réduisant légèrement le miel.
En bref
- 🍂 Aux premiers soirs d’automne, la courge butternut servait surtout en velouté avant que l’idée d’une tarte butternut chèvre miel ne s’impose.
- 🔥 Un geste clé sur la courge et une base crémeuse suffisent à éviter l’effet détrempé et à préparer une tarte salée au rendu gourmand.
- 🥗 Entre salade verte croquante, fromages de caractère et twist au miel, cette tarte butternut chèvre miel se prête à bien plus qu’un simple dîner.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité