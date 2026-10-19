Je ne fais plus jamais de velouté de butternut : cette tarte chèvre-miel au geste clé a mis tout le monde d’accord

Aux premiers soirs frais, ma butternut finissait toujours en velouté fumant, sans que personne ne discute. Jusqu’au jour où une tarte chèvre-miel a tout bouleversé en cuisine.

Les premiers soirs frais ont longtemps rimé avec marmite qui mijote et velouté de butternut fumant. Chair orange mixée, crème, croûtons : on ne se posait même plus la question. La courge filait directement en soupe, sans exception.

Puis un soir, on a posé cette même butternut sur une pâte dorée, avec rondelles de chèvre et filet de miel. À la première bouchée, silence général ; la tarte venait de détrôner le velouté.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée pur beurre (230 g)

✅ 500 à 600 g de butternut en lamelles fines

✅ 1 bûche de chèvre (180 à 200 g)

✅ 2 c. à soupe de miel liquide

Ingrédients de la tarte salée butternut chèvre miel (pour 4 à 6 personnes)

Pour une tarte salée butternut chèvre miel qui régale 4 à 6 personnes, on reste sur des produits bien choisis.

1 pâte brisée pur beurre (230 g)

500 à 600 g de chair de butternut, épluchée, en lamelles de 3–4 mm

100 g de lardons fumés ou allumettes de bacon (optionnel)

2 échalotes ou 1 gros oignon jaune, émincé finement

150 g de fromage frais type Saint Môret

40 g de parmesan râpé

1 bûche de chèvre de 180 à 200 g

40 g de noix ou noisettes concassées

3 c. à soupe d’huile d’olive

2 à 3 c. à soupe de miel liquide

1 jaune d’œuf + 1 c. à soupe d’eau pour la dorure (facultatif)

Thym, noix de muscade, sel fin, poivre du moulin

Le geste qui change tout pour une pâte bien croustillante

La butternut est très aqueuse ; en grosses tranches crues, elle détrempe la pâte. On la coupe donc en lamelles fines, assaisonnées d’huile, thym, sel, poivre.

Étalez-les sur une plaque et précuisez-les 15 minutes à 200 °C : elles perdent de l’eau et commencent à caraméliser, sans détremper la future tarte. En dessous, la base fromage frais et parmesan fait barrière et parfume la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher la butternut, la trancher finement, émincer échalotes. Technique : Faire revenir lardons et échalotes 8 à 10 minutes, jusqu’à doré. Cuisson : Mélanger lamelles de courge avec huile, thym, sel, poivre, précuire 15 minutes à 200 °C. Finition : Monter la tarte, cuire 30 à 35 minutes à 190–200 °C, puis napper de miel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Lamelles fines précuites à 200 °C et base fromage frais forment une protection : la courge perd son excès d’eau, la pâte reste sèche, le miel ajouté après cuisson reste parfumé. ✨ Le twist gourmand : Parsemer de noix ou noisettes torréfiées et ajouter au service quelques gouttes de vinaigre balsamique réduit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les tranches épaisses de courge crue sur la pâte et la cuisson prolongée du miel : pâte détrempée, parfum brûlé.

Servir, réchauffer et varier cette tarte salée

On la sert avec une salade verte ; on la réchauffe au four, pas au micro-ondes. Le chèvre se remplace par comté, feta, roquefort ou gorgonzola, en réduisant légèrement le miel.