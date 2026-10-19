Je la fais chaque soir de flemme : cette quiche épinards-chèvre-lardons fait enfin manger vert aux enfants difficiles

Soir de flemme, frigo presque vide, enfants en guerre avec les épinards : cette quiche épinards, chèvre et lardons change la donne. En dix minutes de préparation, un détail dans la méthode suffit à garder la pâte croustillante et à faire taire les grimaces.

Soir de flemme : la quiche épinards, chèvre et lardons fumés que même les enfants difficiles approuvent

Odeur de pâte feuilletée qui croustille, lardons fumés qui crépitent, fromage doré qui fait des fils… Cette quiche sort du four en pleine semaine comme un vrai repas du dimanche. On entend surtout le silence à table, celui des fourchettes concentrées.

C’est la recette qu’on lance quand on a dix minutes devant soi, un frigo à moitié vide et des enfants qui boudent tout ce qui est vert. Dans cette quiche épinards chèvre lardons fumés, les légumes se font discrets sous une couche bien gratinée. Et la pâte reste sèche et croustillante, même le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre

✅ 200 g d’épinards hachés (frais tombés à la poêle ou surgelés bien égouttés)

✅ 200 g de lardons fumés + 100 g de chèvre en bûche

✅ 80 g de fromage râpé, 3 œufs, 20 cl de crème entière, 1 c. à café d’ail en poudre, poivre

Les ingrédients du soir de flemme qui rassurent toute la famille

La pâte feuilletée pur beurre assure les bords bien croustillants, même sans précuisson longue. Les épinards peuvent être frais ou surgelés, l’essentiel est qu’ils soient bien essorés pour ne pas détremper le fond. Les lardons fumés et le chèvre apportent le caractère ; on ne rajoute donc pas de sel. Pour des enfants vraiment sensibles au chèvre, on baisse ce dernier à 70 g et on monte le fromage râpé à 100 g. D’ailleurs, pour une version plus adulte, quelques pignons et raisins secs se glissent très bien dans la garniture.

La méthode express, minute par minute

Pendant que le four monte à 180 °C, on déroule la pâte, on lance les lardons, puis les épinards dans la même poêle. Le secret anti pâte molle tient en trois réflexes : épinards secs, lardons bien égouttés et moule posé sur une plaque déjà chaude, en bas du four. La migaine œufs-crème se fait en deux minutes, sans réfléchir aux proportions, et le repos de cinq à dix minutes à la sortie du four suffit pour une quiche qui se tient, même en fines parts pour enfants difficiles.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Poser le moule à tarte sur une plaque qui chauffe, y déposer la pâte avec son papier et piquer le fond à la fourchette. Technique : Faire revenir les lardons à sec jusqu’à ce qu’ils dorent, puis les égoutter sur papier absorbant. Dans la même poêle, faire tomber les épinards jusqu’à évaporation complète, poivrer et parfumer avec l’ail en poudre. Cuisson : Battre les œufs avec la crème. Répartir épinards et lardons sur le fond, ajouter le chèvre en rondelles, verser la migaine puis couvrir de fromage râpé. Cuire 35 à 40 minutes, en bas du four, jusqu’à surface bien dorée. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four avant de couper. Servir avec une salade ou quelques crudités croquantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 min + 40 min 🔍 Le secret de l’expert Des épinards bien pressés contiennent moins d’eau ; la température monte plus vite, les œufs coagulent et la crème se fixe sans “jus”. Le gras des lardons grillés et des fromages favorise la réaction de Maillard : cette légère caramélisation qui donne à la croûte sa couleur ambrée et son goût grillé. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère de pignons légèrement torréfiés et quelques raisins secs réhydratés dans la garniture ; ce léger sucré-salé fonctionne très bien avec les épinards et le chèvre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des épinards encore gorgés d’eau directement sur la pâte froide : on obtient une quiche qui “pleure” à la découpe et un fond tout mou.

Variantes, restes et lunch box : la quiche qui travaille en double

Cette base supporte bien les restes du frigo : quelques dés de pomme de terre déjà cuits, des champignons poêlés ou un autre fromage comme le comté ou la mozzarella, en gardant la même quantité totale. La quiche se conserve jusqu’au lendemain au réfrigérateur, bien couverte, et se réchauffe à 160 °C au four plutôt qu’au micro-ondes pour préserver le croustillant. Pourtant, servie froide en lunch box avec des crudités, elle passe très bien aussi auprès des enfants. On peut même en cuire deux d’un coup : une pour le soir de flemme, l’autre pour le déjeuner du lendemain.