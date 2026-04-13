Frigo presque vide : cette quiche salée 5 ingrédients, faite avec une simple conserve, a bluffé toute la table

Un soir de semaine, frigo quasi vide, cette quiche au thon 5 ingrédients a sauvé le dîner familial en moins d’une heure. Quel geste simple change tout à la cuisson ?

Frigo vide, une boîte de thon : cette quiche de 5 ingrédients a bluffé toute la table

Un soir de semaine, le frigo affichait presque zéro : deux yaourts esseulés, un reste de salade flétri… et, tout au fond du placard, une simple boîte de thon. Pourtant, quelques minutes plus tard, l’odeur d’une quiche qui dore au four remplissait la cuisine, avec ce mélange de fromage gratiné et de pâte qui croustille à chaque coupe.

Cette quiche au thon 5 ingrédients a l’allure d’un vrai plat du dimanche, alors qu’on la lance en 10 minutes, montre en main. Une pâte brisée, des œufs, de la crème, du fromage râpé et une boîte de thon bien choisie : c’est tout, mais la table se tait dès la première bouchée. Comment un dîner de placard peut-il être aussi rassasiant ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte brisée prête à dérouler (environ 230 g)

✅ 1 boîte de thon au naturel, 140 g égoutté

✅ 3 œufs + 20 cl de crème fraîche (entière ou légère)

✅ 100 à 120 g de fromage râpé (emmental, comté ou mélange gratin)

La base magique : 5 ingrédients que l’on a déjà sous la main

La force de cette quiche au thon 5 ingrédients, c’est son casting minimal. Une pâte brisée prête à dérouler, 3 œufs, 20 cl de crème et 100 à 120 g de fromage râpé, emmental ou comté selon le frigo. Côté poisson, on vise une boîte de thon listao au naturel, plus pauvre en sel. On sale ensuite très peu : thon et fromage font déjà le travail.

La méthode ultra simple, pour un cœur fondant et un fond croustillant

Pour que ce dîner de placard soit bluffant, tout se joue dans quelques gestes. Le four part à 180 °C et la pâte, piquée à la fourchette, se cale dans le moule pour une pâte croustillante ; si le four est lent, on la précuit 10 minutes. Ensuite, on égoutte le thon à fond, on l’émiette, puis on bat œufs et crème avant d’y mélanger le fromage et le poivre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, foncer le moule avec la pâte, piquer généreusement le fond. Technique : Égoutter le thon, le presser légèrement puis l’émietter à la fourchette pour obtenir des morceaux réguliers. Cuisson : Verser l’appareil œufs-crème-fromage sur le thon, lisser la surface et enfourner pour 35 minutes. Finition : Laisser reposer la quiche 5 à 10 minutes avant de couper, pour des parts nettes et fondantes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈50 min 🔍 Le secret de l’expert On limite l’eau dans la garniture : thon très égoutté, éventuelle précuisson de la pâte et bon ratio œufs-crème-fromage garantissent un cœur fondant qui se tient sans détremper. ✨ Le twist gourmand : Tartiner le fond d’une fine couche de moutarde, ajouter un zeste de citron dans l’appareil et parsemer de ciboulette fraîche à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Napper la pâte de thon encore humide puis enfourner sans précuisson ni repos ; on obtient une base molle, gorgée d’eau, et des parts qui s’effondrent.

Conserver, réchauffer et recycler cette quiche au thon 5 ingrédients

Une fois refroidie, la quiche se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, pour préserver la pâte et le parfum du thon. Pour la remettre au menu, on la réchauffe 8 à 10 minutes au four à 160-170 °C ; le dessous redevient croustillant, sans effet caoutchouc. Le lendemain, on coupe les restes en cubes pour l’apéritif ou on glisse une part froide dans une lunchbox avec salade verte. La congélation en parts, jusqu’à 2 mois, fonctionne tout aussi bien.