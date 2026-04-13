Ce voisin ramasse ces feuilles sauvages en avril : ses 5 recettes bluffantes qu’on finit toujours par copier

Chaque avril, mon voisin revient du sous-bois avec un panier d’ail des ours qui embaume l’escalier. En cuisine, ses cinq recettes toutes simples transforment ce bouquet vert, au point de donner envie de l’imiter.

Mon voisin cueille des feuilles en forêt chaque avril : quand j’ai vu ce qu’il en fait en cuisine, j’ai copié ses 5 recettes immédiatement

Chaque avril, une odeur d’ail remonte l’escalier ; en bas, le voisin rentre du sous-bois avec son sac de feuilles vert tendre.

En cuisine, beurre qui mousse, huile qui chauffe, parfum d’herbe et de noisette ; avec une seule brassée il prépare cinq plats de printemps qu’on a vite eu envie de copier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de feuilles d’ail des ours

✅ 250 ml d’huile d’olive

✅ 200 g de parmesan ou comté râpé

✅ 200 g de beurre doux et 6 œufs

Avril en forêt : l’ail des ours qui change la cuisine du voisin

Ail des ours, feuille longue et souple au parfum d’ail vert : on la cueille en avril, en petites poignées, loin des routes, et si l’odeur ne parle pas, on s’abstient.

5 recettes d’ail des ours à copier sur le voisin

Avec ce panier, le voisin enchaîne toujours les mêmes cinq préparations, ultra simples mais redoutablement efficaces.

Pesto d’ail des ours. 80 g de feuilles, 60 g de parmesan râpé, 40 g de pignons ou noix, 120 ml d’huile d’olive, 1 càs de jus de citron, sel, poivre ; mixer par à-coups pour une texture granuleuse.

Beurre d’ail des ours. 125 g de beurre doux, 35 g de feuilles finement ciselées, 1 gousse d’ail, 1 càc de jus de citron, sel, poivre ; écraser le tout, rouler en boudin dans du papier cuisson et garder au frais.

Risotto à l’ail des ours. 1 oignon, 30 g de beurre, 2 càs d’huile d’olive, 300 g de riz arborio, 80 ml de vin, 1,1 l de bouillon chaud ; nacrer le riz, mouiller au vin, ajouter le bouillon progressivement. Hors du feu, incorporer 80 g de feuilles ciselées et 60 g de parmesan, couvrir 2 minutes.

Omelette à l’ail des ours. 6 œufs, 40 g de feuilles ciselées, 40 g de chèvre ou comté râpé, 20 g de beurre, sel, poivre ; cuire à feu moyen en ramenant les bords vers le centre pour garder un cœur baveux.

Focaccia à l’ail des ours. 500 g de farine, 7 g de levure boulangère sèche, 330 ml d’eau tiède, 10 g de sel, 60 ml d’huile d’olive ; pétrir, laisser doubler, étaler dans un plat huilé, marquer la pâte du bout des doigts, répartir 60 g de feuilles ciselées, ajouter un filet d’huile et 1 càc de fleur de sel. Laisser lever encore, cuire 20 minutes à 220 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer vite les feuilles en eau froide, les essorer dans un torchon et éliminer les tiges abîmées. Technique : Mixer une partie pour le pesto et le beurre, ciseler finement le reste pour risotto, omelette et focaccia. Cuisson : Cuire risotto, omelette et focaccia normalement, puis ajouter l’ail des ours en fin de cuisson pour préserver parfum et couleur. Finition : Napper les plats de pesto ou de beurre, servir aussitôt, et garder ce qui reste pour les repas suivants.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 8,5/10 Temps total ≈ 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert L’ail des ours concentre des arômes soufrés volatils ; liés à l’huile, au beurre ou au fromage et ajoutés en fin de cuisson, ils restent parfumés, doux et verts au lieu de filer vers l’amer. ✨ Le twist gourmand : Toaster pignons, noix ou noisettes avant de les mixer, et ajouter quelques chips de feuilles cuites 8 minutes à 120 °C en topping croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire revenir longtemps l’ail des ours au début ; il grille, jaunit et devient amer. Et on ne cueille jamais une feuille dont on n’est pas sûr.

Comment conserver, enchaîner et varier ces recettes d’ail des ours

Pesto au frais sous un voile d’huile, beurre tranché et congelé, focaccia qui se réchauffe quelques minutes ; risotto et omelette se savourent, eux, le jour même, pour garder tout leur vert de sous-bois.