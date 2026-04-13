4 œufs, des courgettes et fini la pâte brisée : cette tarte sans pâte corrige une erreur que font tous les Français

Ce soir, votre tarte sans pâte aux courgettes promet enfin un fond qui ne se détrempe plus. En quatre œufs, deux courgettes et un geste oublié, tout change.

Depuis ce plat, je n’achète plus de pâte brisée : 4 œufs, des courgettes et c’est tout

Dans le four, la surface dorée se soulève en vagues, avec ce petit bruit de gratin qui finit de cuire. À la coupe, la lame traverse une texture moelleuse, entre quiche et flan, sans la moindre trace de pâte.

On a simplement sorti quatre œufs, deux courgettes et quelques basiques. Un mélange rapide, versé dans un plat, donne une tarte sans pâte aux courgettes qui se tient à la cuillère. Tout repose sur un geste : bien traiter l’eau des courgettes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 œufs

✅ 2 courgettes moyennes (≈ 400–450 g avant essorage)

✅ 25 cl de lait demi-écrémé

✅ 150 g de jambon fumé

Pourquoi cette tarte sans pâte aux courgettes fait oublier la pâte brisée

Entre les rouleaux de pâte brisée à plus de 2 € et les fonds détrempés, on en a assez des fausses quiches. Ici, la base œufs + lait + farine sert de pâte comestible : elle enveloppe les courgettes râpées, fixe le jambon fumé et forme un flan de courgettes qui se coupe en parts nettes, avec le même plaisir qu’une vraie tarte.

La méthode pas à pas pour une tarte sans pâte aux courgettes qui se tient

Techniquement, tout se joue en trois gestes. On fouette œufs, lait et farine pour un appareil lisse. On râpe les courgettes, puis on les essore à fond dans un torchon ; ces courgettes râpées essorées ne rendent plus d’eau. On mélange garniture et appareil, on verse dans un plat graissé et on enfourne à 180 °C jusqu’à ce que le centre soit juste tremblotant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs, lait, 60 g de farine, sel et poivre pour obtenir un appareil lisse. Technique : Râper les courgettes, puis les essorer très fermement dans un torchon pour chasser l’excès d’eau. Cuisson : Mélanger courgettes, jambon et herbes à l’appareil, verser dans un plat graissé, cuire 25 à 30 min à 180 °C. Finition : Laisser reposer 5 à 10 min hors du four pour que la tarte se fige, puis couper en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert En pressant les courgettes, l’appareil œufs + farine reste moelleux sans baigner. ✨ Le twist gourmand : Un voile de fromage râpé et quelques graines donnent une croûte croustillante, très gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Zapper l’essorage des courgettes ou les saler avant : elles relâchent leur eau et le flan devient mou.

Conservation, dressage et variantes de ce flan de courgettes

Servie tiède, cette tarte sans pâte aux courgettes accompagne une salade citronnée. En petits carrés, elle passe bien à l’apéro ou en lunchbox, avec des tomates en vinaigrette.

Le plat se garde 2 à 3 jours au frais, dans une boîte. On le réchauffe doucement au four à 160 °C ou à la poêle. Côté variantes, on remplace le jambon par feta ou chèvre et des herbes, ou par saumon fumé pour une version plus corsée.