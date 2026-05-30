Quand il fait chaud, je ne fais plus que ce dessert glacé maison à moins de 2 €, plus bluffant qu'un sorbet

Quand la chaleur écrase l’après-midi, ce granité citron menthe maison remplace tous les sorbets du glacier. En quelques ingrédients et un congélateur, il promet une neige glacée irrésistible.

En fin d’après-midi, quand l’air devient un peu poisseux et que les volets restent mi-clos, on n’a plus qu’une idée en tête : quelque chose de glacé qui claque en bouche. Pas une crème lourde, mais une neige parfumée qui croque sous la cuillère et fond aussitôt.

C’est là que ce granité citron menthe entre en scène : quelques citrons, de l’eau, du sucre et un bouquet de menthe suffisent pour un dessert glacé, plus bluffant qu’un sorbet de glacier. Quand il fait chaud, on finit par ne plus faire que ça.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 citrons jaunes non traités (zeste fin + jus)

✅ 700 ml d’eau + 120 g de sucre en poudre

✅ 12 à 15 feuilles de menthe fraîche + 1 pincée de sel fin

✅ Pour le service : eau gazeuse, fruits frais, sablés au beurre (optionnel)

Pourquoi ce granité citron menthe maison a détrôné les sorbets du glacier

Comparé aux sorbets du glacier, ce granité a un côté plus vif : les cristaux craquent, le citron claque, la menthe rafraîchit sans alourdir. Avec trois citrons et un peu de sucre, on régale quatre verres pour moins de 2 €.

Sans produits laitiers, ce dessert reste léger, très désaltérant, avec un goût franc de citron qu’on ajuste facilement. On obtient une texture de neige brillante qui donne tout de suite l’impression d’un dessert de pro, alors qu’il sort juste du congélateur familial.

La méthode pas-à-pas pour un granité citron sans sorbetière à la texture parfaite

La promesse : un granité citron sans sorbetière, seulement une casserole, un plat large et une fourchette. Tout se joue entre un sirop bien dosé et un passage régulier au congélateur pour casser les cristaux avant qu’ils ne se soudent en bloc.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chauffer 200 ml d’eau avec le sucre jusqu’à dissolution ; ajouter zeste de citron, menthe froissée et sel, laisser infuser 10 minutes. Technique : Presser les citrons, verser le jus dans un plat peu profond, ajouter le sirop tiédi et 500 ml d’eau froide, bien mélanger. Cuisson : Placer au congélateur ; au bout de 30 minutes, gratter la surface à la fourchette, répéter toutes les 30 minutes pendant environ 3 heures. Finition : Quand la masse ressemble à une neige humide, retirer la menthe, donner un dernier coup de fourchette et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 2 € / 4 grands verres 🔍 Le secret de l’expert Le sucre freine la formation des cristaux et garde le granité souple. La pincée de sel renforce le citron, tandis que plat large et grattage créent cette texture de neige fine. ✨ Le twist gourmand : Remplir le verre à moitié de granité, compléter avec eau gazeuse glacée, ou troquer la menthe contre du basilic et un zeste de citron vert pour une note plus solaire. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Le pire ? Laisser tout geler sans grattage ou couper trop de sucre : on obtient un bloc dur. Autre piège, hacher la menthe, qui donne vite un goût amer.

Comment servir et varier ce granité citron menthe pas cher

Ce granité se garde plusieurs jours au congélateur ; on le « réveille » en grattant toute la surface, voire en laissant le plat 5 minutes au réfrigérateur. Dans un verre givré, nature, allongé d’eau gazeuse ou escorté de fraises et sablés, il fait tout le travail.