Fini la grenadine : ce sirop maison avec des épluchures rend les petits-enfants accro chez mamie

À l’heure du goûter, des grands-mères troquent la grenadine pour un sirop rose maison préparé avec des épluchures de rhubarbe. Anti-gaspi, ludique et irrésistible, ce rituel change la façon dont les enfants boivent leurs verres.

Fini la grenadine ! Le sirop rose de mamie avec les épluchures de rhubarbe que les enfants réclament

Dans la cuisine, une odeur fruitée, légèrement acidulée, remplace peu à peu le parfum trop sucré des sirops du commerce. Sur la table, des verres se remplissent d’une boisson rose naturelle, presque fluo, qui fait briller les yeux des petits-enfants.

À l’heure du goûter chez mamie, plus personne ne demande la grenadine. On réclame ce sirop maison pour enfants, léger, vif, qu’on prépare à partir de ce qui devait finir au compost. Et si le secret du nouveau rituel tenait dans de simples épluchures de rhubarbe ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pelures de 5 belles tiges de rhubarbe bien roses

✅ 100 g de sucre en poudre blond ou blanc

✅ 50 cl d’eau

✅ Optionnel : 1 c. à soupe de jus de citron ou quelques feuilles de menthe

Pourquoi les mamies rangent la grenadine au placard

Les sirops ultra-transformés promettent du plaisir, mais affichent colorants et listes d’ingrédients interminables. Beaucoup de grands-parents cherchent maintenant un sirop de rhubarbe zéro déchet, simple, qui respecte les petits corps comme la planète, sans renoncer au côté festif du verre rose.

Ce sirop de rhubarbe maison (avec épluchures) coche toutes les cases : pigments végétaux naturellement spectaculaires, parfum fruité, sucre dosé pour garder l’équilibre acidité / sucre. Résultat ; une boisson sans colorant, parfaite pour remplacer la grenadine au quotidien, surtout quand on veut une vraie recette de grand-mère.

L’astuce anti-gaspi rhubarbe qui fait un sirop rose vif

Tout part des épluchures de rhubarbe, la fine peau rouge que l’on retire avant la tarte. Au lieu de les jeter, on les rince soigneusement, puis on les glisse dans une casserole avec l’eau et le sucre. L’infusion à chaud, menée en ébullition contrôlée puis en léger frémissement, extrait la couleur naturelle et les arômes. Après repos, une simple filtration au tamis fin ou à l’étamine donne un sirop limpide, à la texture sirupeuse qui nappe joliment le verre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher 5 tiges de rhubarbe, garder les lambeaux bien roses et les rincer soigneusement sous l’eau froide. Technique : Mettre les épluchures dans une casserole, ajouter 50 cl d’eau et 100 g de sucre, mélanger puis porter à ébullition douce. Cuisson : Dès les premiers bouillons, baisser le feu et laisser frémir 15 minutes ; le liquide rosit et épaissit légèrement. Finition : Retirer du feu, laisser refroidir et infuser, filtrer à travers un tamis fin ou une étamine, mettre en bouteille au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Budget Quasi nul 🔍 Le secret de l’expert Les pigments naturels concentrés dans la peau de la rhubarbe se dissolvent dans l’eau chaude ; la cuisson douce permet de les extraire sans ternir la couleur. Le sucre adoucit l’acidité et donne la texture nappante typique d’un vrai sirop de goûter. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le jus de citron une fois le sirop tiédi et laisser infuser quelques feuilles de menthe avant la filtration pour un duo rhubarbe-menthe ultra désaltérant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire trop fort ou trop longtemps ; le sucre caramélise, la couleur vire au brun et le sirop devient amer, loin de la boisson légère attendue par les enfants.

Servir et conserver le sirop rose de mamie

Pour un effet waouh au goûter, on verse un fond de sirop dans un grand verre, on allonge avec de l’eau bien fraîche, plate ou gazeuse, et on ajoute des glaçons. Une paille réutilisable, un bocal façon limonade, et le goûter chez mamie devient un vrai rituel.

Ce sirop de rhubarbe maison se garde 5 à 7 jours au réfrigérateur dans une bouteille en verre bien fermée. Parfait pour un usage zéro déchet au quotidien, et pour montrer aux enfants qu’on peut régaler toute la famille grâce à une simple astuce anti-gaspi rhubarbe.