Dimanche de Pâques : ces 5 recettes inratables pour un menu gourmand sans y passer la journée en cuisine

Dimanche de Pâques, la maison se remplit mais vous refusez d’y passer des heures en cuisine. Voici cinq recettes de Pâques faciles qui transforment la journée, à condition de suivre un timing malin.

Odeur de gâteau au citron qui se mêle au café, chouquettes dorées qui craquent sous la dent, poulet qui mijote doucement… Le dimanche de Pâques a ce parfum unique de maison pleine et de vaisselle qui tinte, pendant que les enfants alignent déjà leurs œufs en chocolat.

On a pourtant peu envie de rester cloué derrière les fourneaux. Ce dimanche-là, on veut des recettes de Pâques faciles, vraiment gourmandes, qui s’enchaînent sans stress. Et si cinq préparations bien pensées suffisaient à nourrir tout le monde du brunch au dessert ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour le smoothie fraise–banane : 200 g de fraises, 1 banane bien mûre, 200 ml de lait, 1 c. à soupe de miel.

✅ Pour le concombre à la crème : 1 concombre, 150 g de crème fraîche entière, 2–3 c. à soupe de ciboulette, sel, poivre.

✅ Pour la blanquette de poulet : 500 g de filets de poulet, 2 carottes, 1 oignon, 1 cube de bouillon de volaille, 200 ml de crème fraîche.

✅ Pour les douceurs : pâte à choux (125 ml d’eau, 125 ml de lait, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 œufs, sucre en grains) et cake au yaourt-citron (1 yaourt, 3 œufs, 2 pots de sucre, 3 pots de farine, 1 pot d’huile, 1 citron).

Un dimanche de Pâques sans stress : le secret, c’est d’anticiper

Ces cinq recettes de Pâques gourmandes misent sur les basiques : œufs, farine, yaourt, légumes de printemps, fraises, banane. On obtient un menu de Pâques simple, du smoothie au cake citronné, via concombre à la crème, blanquette de poulet et chouquettes ; des recettes de Pâques faciles à partager.

Le timing express pour ces 5 recettes de Pâques faciles

On commence par lancer le four : cake et chouquettes cuisent à 180 °C pendant qu’on prépare la blanquette. Poulet, carottes et oignon mijotent ensuite à feu doux dans le bouillon, crème fraîche entière ajoutée en fin de cuisson, tandis que panade, smoothie et concombre se traitent juste avant de servir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Commencer par cuire le cake yaourt-citron à 180 °C, puis façonner et enfourner chouquettes. Technique : Tailler poulet, carottes et oignon ; les saisir, mouiller avec le bouillon et laisser mijoter à feu doux. Cuisson : Pendant que ça mijote, refroidir cake et chouquettes sur grille ; ajouter la crème pour épaissir la sauce. Finition : Au dernier moment, mixer le smoothie, assaisonner le concombre à la crème, puis dresser blanquette et chouquettes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps en cuisine 1 h 30 🔍 Le secret de l’expert Gestes simples : panade desséchée, poulet qui mijote doucement, cake au yaourt moelleux, recettes fraîches dressées minute. ✨ Le twist gourmand : Parsemer cake et chouquettes de chocolats de Pâques concassés, ajouter un glaçage citron très simple. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ouvrir le four pendant chouquettes ou laisser bouillir blanquette : textures ruinées.

Dressage et conservation : prolonger ce menu de Pâques simple

Blanquette, cake, chouquettes se gardent ; smoothie et concombre doivent rester franchement frais.