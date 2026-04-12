Ce dip apéro au fromage blanc que tout le monde redemande, à condition d’y mettre juste cette épice

Un simple fromage blanc entier se transforme en dip au cumin qui rappelle les mezzés, avec une odeur chaude qui fait revenir toutes les mains au bol. Comment quelques gestes et le bon dosage suffisent à rendre l’apéro presque addictif ?

Le bol a l’air presque sage, tout blanc, posé entre quelques crudités. Puis une odeur chaude se faufile : cumin grillé, pointe de citron, huile d’olive. On y trempe un morceau de pain, ça accroche, ça fond, et aussitôt les mains reviennent.

À l’origine, il n’y a qu’un fromage blanc entier un peu épais et quelques épices de placard. Pourtant, en y glissant du cumin bien réveillé, on obtient un dip apéro façon mezzés levantins, que tout le monde finit par se resservir. Reste à savoir comment le doser.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de fromage blanc entier , bien égoutté

, bien égoutté ✅ 2,5 c. à café de cumin moulu + graines de cumin

✅ 1 citron, 1 petite gousse d’ail, sel fin, poivre noir

✅ Herbes fraîches, pistaches ou sésame, crudités et pains pour servir

Pourquoi fromage blanc + cumin fait exploser l’apéro

Dans ce fromage blanc au cumin, tout repose sur l’équilibre gras–acide–épicé. Le fromage blanc entier apporte la douceur, le citron la vivacité, tandis que cumin moulu et graines brièvement passées à la torréfaction offrent un parfum chaud, presque grillé, qui évoque aussitôt les mezzés.

Recette express : dip de fromage blanc au cumin en 4 gestes

Pour 4 personnes, on prend 400 g de fromage blanc entier, 2 c. à café rases de cumin moulu, 1 c. à café de graines, 1 c. à soupe de jus de citron et 2 c. à soupe d’huile d’olive. En cas de doute sur le cumin, un coup d’œil à RappelConso suffit.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Torréfier à sec les graines de cumin 1 minute, laisser tiédir puis les écraser légèrement. Technique : Dans un saladier, mélanger fromage blanc, cumin moulu, graines, zeste et jus de citron, huile, ail, sel, poivre. Cuisson : Filmer le bol et laisser au frais 10 à 15 minutes pour que les arômes infusent. Finition : Remuer, goûter, rectifier sel ou citron, verser dans un plat, finir avec huile, herbes et topping croquant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 20 min 🔍 Le secret de l’expert On chauffe d’abord les graines : la torréfaction libère leurs huiles essentielles. Le gras du fromage blanc les fixe, citron et sel réveillent la salivation. Le repos assure une infusion des arômes homogène. ✨ Le twist gourmand : Un filet de miel et des pistaches concassées transforment ce dip en clin d’œil sucré-salé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : On évite de doser le cumin à l’œil : au-delà d’1 c. à café rase pour 200 g, il devient amer. Même combat pour le fromage blanc 0 %, trop aqueux.

Variantes façon restaurant levantin

Pour un service façon restaurant levantin, on étale le fromage blanc au cumin dans une assiette, on nappe d’huile, d’herbes et de topping croquant pistaches ou sésame. Autour, crudités, pain pita tiède, olives, voire quelques cubes de feta croustillants au sésame composent une planche à partager. Le dip se garde quelques heures au frais, bien filmé.