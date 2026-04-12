Ce dip apéro au fromage blanc que tout le monde redemande, à condition d’y mettre juste cette épice
Un simple fromage blanc entier se transforme en dip au cumin qui rappelle les mezzés, avec une odeur chaude qui fait revenir toutes les mains au bol. Comment quelques gestes et le bon dosage suffisent à rendre l’apéro presque addictif ?
Le bol a l’air presque sage, tout blanc, posé entre quelques crudités. Puis une odeur chaude se faufile : cumin grillé, pointe de citron, huile d’olive. On y trempe un morceau de pain, ça accroche, ça fond, et aussitôt les mains reviennent.
À l’origine, il n’y a qu’un fromage blanc entier un peu épais et quelques épices de placard. Pourtant, en y glissant du cumin bien réveillé, on obtient un dip apéro façon mezzés levantins, que tout le monde finit par se resservir. Reste à savoir comment le doser.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de fromage blanc entier, bien égoutté
- ✅ 2,5 c. à café de cumin moulu + graines de cumin
- ✅ 1 citron, 1 petite gousse d’ail, sel fin, poivre noir
- ✅ Herbes fraîches, pistaches ou sésame, crudités et pains pour servir
Pourquoi fromage blanc + cumin fait exploser l’apéro
Dans ce fromage blanc au cumin, tout repose sur l’équilibre gras–acide–épicé. Le fromage blanc entier apporte la douceur, le citron la vivacité, tandis que cumin moulu et graines brièvement passées à la torréfaction offrent un parfum chaud, presque grillé, qui évoque aussitôt les mezzés.
Recette express : dip de fromage blanc au cumin en 4 gestes
Pour 4 personnes, on prend 400 g de fromage blanc entier, 2 c. à café rases de cumin moulu, 1 c. à café de graines, 1 c. à soupe de jus de citron et 2 c. à soupe d’huile d’olive. En cas de doute sur le cumin, un coup d’œil à RappelConso suffit.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Torréfier à sec les graines de cumin 1 minute, laisser tiédir puis les écraser légèrement.
- Technique : Dans un saladier, mélanger fromage blanc, cumin moulu, graines, zeste et jus de citron, huile, ail, sel, poivre.
- Cuisson : Filmer le bol et laisser au frais 10 à 15 minutes pour que les arômes infusent.
- Finition : Remuer, goûter, rectifier sel ou citron, verser dans un plat, finir avec huile, herbes et topping croquant.
Variantes façon restaurant levantin
Pour un service façon restaurant levantin, on étale le fromage blanc au cumin dans une assiette, on nappe d’huile, d’herbes et de topping croquant pistaches ou sésame. Autour, crudités, pain pita tiède, olives, voire quelques cubes de feta croustillants au sésame composent une planche à partager. Le dip se garde quelques heures au frais, bien filmé.
En bref
- 🥣 Un bol de fromage blanc au cumin, quelques épices de placard et crudités transforment un apéro maison en mezzé ultra convivial.
- 🔥 Une méthode en quatre gestes clés joue sur torréfaction du cumin, équilibre gras–acide–épicé et bref temps de repos pour booster les arômes.
- 😋 Variantes façon restaurant levantin, twist sucré-salé et astuces d’assaisonnement promettent un dip apéro dont les invités parleront longtemps.
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