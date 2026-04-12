Ce légume de printemps râpé cru rend mon cake salé moelleux sans crème, et personne ne comprend d'où vient ce résultat

Au premier apéro d’avril, un cake aux courgettes et au chèvre, incroyablement moelleux sans crème, intrigue tout le monde. Que cache cette pâte salée pour rester si fondante le lendemain ?

Au premier apéro d’avril, la cuisine embaume le fromage chaud et l’huile d’olive. Sur la table, un cake doré, croûte fine, attend. Quand on tranche, la lame traverse une mie claire, presque humide, constellée de filaments verts et de poches blanches crémeuses.

Autour, les questions fusent : crème ? yaourt ? cuisson vapeur ? Personne n’imagine que ce moelleux vient de simples courgettes d’avril, glissées crues dans la pâte. Pourtant, c’est précisément ce geste, à contre-courant des recettes classiques, qui change tout ; et c’est là que l’histoire commence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base à cake : 3 œufs, 90 ml de lait entier, 70 ml d’huile d’olive, 180 g de farine, 1 sachet de levure chimique

✅ 250 g de courgettes d’avril jeunes, râpées à gros trous et légèrement pressées

✅ 120 g de chèvre frais émietté, 1 c. à café de sel fin, ½ c. à café de poivre

✅ Menthe ou basilic ciselé, zeste de citron, 1 c. à soupe de graines de courge ou tournesol

Le cake aux courgettes crues qui a bluffé tout le monde

Ce qui frappe d’abord, c’est la texture : une mie moelleuse, presque soufflée, qui reste tendre même le lendemain. On s’attend à un cake salé classique, on mord dans un cake aux courgettes crues ultra moelleux, avec juste ce qu’il faut de mâche végétale.

Le secret tient aux courgettes d’avril, encore petites, peau fine, graines minuscules. Râpées à la râpe à gros trous, elles se glissent dans l’appareil à cake sans détremper la pâte. Le chèvre frais, émietté en morceaux moyens, crée des poches crémeuses qui répondent au vert des courgettes ; au final, on obtient un vrai cake courgettes chèvre ultra moelleux, sans une goutte de crème.

Le secret : des courgettes d’avril crues qui hydratent la mie

Contrairement aux versions où l’on fait revenir les légumes, ici on mise sur l’inclusion de légumes crus. On presse seulement les courgettes entre les mains : essorage léger, pas plus. Leur eau reste piégée dans la chair ; au four, à 180 °C, elle se transforme en vapeur et hydrate la mie de l’intérieur.

Les œufs, l’huile d’olive et la farine liés par la levure chimique forment une structure souple ; la courgette joue le rôle d’humidificateur naturel. D’ailleurs, c’est ce dosage fin qui permet à ce cake salé courgettes crues d’avril de rester fondant sans devenir massif, avec une mie aérée qui se tient parfaitement à la coupe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C, chemiser le moule, laver les courgettes, les râper à gros trous puis les presser légèrement dans les mains. Technique : Fouetter œufs, lait et huile, ajouter farine, levure, sel, poivre ; mélanger juste assez pour obtenir un appareil à cake lisse. Cuisson : Incorporer courgettes, chèvre, herbes et zeste, verser dans le moule, parsemer de graines et cuire 40 à 45 minutes jusqu’à ce qu’un couteau ressorte presque sec. Finition : Laisser reposer 10 minutes dans le moule, démouler sur grille et patienter encore 10 à 15 minutes avant de couper pour garder la mie bien aérée.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert Les courgettes d’avril, peu aqueuses mais très juteuses à cœur, libèrent doucement leur eau en cuisson. Cette vapeur hydrate la mie tandis que l’huile d’olive et le gras du chèvre enrobent les grains de farine ; le cake reste tendre, sans effet « flan ». ✨ Le twist gourmand : Un zeste de citron, de la menthe fraîche et une pluie de graines sur le dessus accentuent le contraste croûte croquante / cœur fondant et signent un vrai parfum de printemps. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Précuire les courgettes ou les essorer jusqu’à les sécher, puis rallonger la pâte avec trop de lait ; on perd l’eau qui devait hydrater la mie et le cake devient dense, parfois sec.

Rattraper, conserver et recycler le cake (zéro miette)

Si le cake semble un peu humide au centre, on le remet 5 à 10 minutes à 160 °C, sans moule, directement sur la grille. À l’inverse, si la croûte a trop cuit, on enveloppe le cake dans un papier cuisson avec un filet d’huile d’olive avant un court réchauffage.

Pour garder le moelleux, on laisse totalement refroidir, puis on emballe serré au frais. Le lendemain, des tranches légèrement toastées font merveille en tartine avec roquette et citron, ou coupées en cubes tièdes à l’apéro ; personne ne soupçonne encore que tout vient de ces courgettes crues.