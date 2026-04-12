J'ai râpé ce légume cru dans mes nems : au four, ils sont sortis ultra croustillants, vous n'oserez plus les frire
Vous rêvez de nems de poulet au four, dorés et croustillants sans une goutte d’huile ? Ce légume râpé cru glissé dans la farce change tout, à condition de respecter quelques gestes précis.
À la sortie du four, la feuille de riz craque. La vapeur s’échappe, la farce embaume gingembre et herbes fraîches. On croque un nem brûlant, sans trace de gras.
On craint souvent que les nems au four restent pâles et mous. Pourtant, en ajoutant un légume râpé cru dans la farce, tout change : dorure, croustillant, parfum. Reste à comprendre comment le doser et le cuire.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de poulet haché, 2 carottes moyennes râpées très fin (≈ 150 g)
- ✅ 1 petit oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. de coriandre, 2 c. à s. de menthe
- ✅ 2 c. à s. de sauce nuoc-mâm, 2 c. à s. de sauce soja, 1 c. à c. de gingembre, poivre
- ✅ 12 feuilles de riz (18–20 cm), 30 g de chapelure, eau tiède, 2 c. à s. de sauce soja + 2 c. à s. d’eau
Pourquoi la carotte râpée rend les nems de poulet au four croustillants sans friture
Le légume secret, c’est la carotte râpée fine. Ses fibres gardent la farce moelleuse, sans détremper la feuille de riz. Ses sucres naturels, au four à 220 °C, aident la surface à brunir.
Tout se joue au pressage. Une fois râpée, la carotte passe dans un torchon ; on serre pour chasser l’eau en trop. La farce reste compacte et juteuse ; la feuille de riz sèche au four et devient fine, tendue, craquante.
La méthode pas à pas pour des nems de poulet au four dorés et croquants
Pour transformer cette astuce en vraie fournée de nems de poulet au four croustillants sans friture, on surveille trois choses : une farce qui se tient, un trempage éclair des feuilles de riz et une plaque bien aérée. Avec une cuisson en deux temps, la dorure est nette, sans huile.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger poulet, carotte pressée, oignon, ail, herbes, sauces, gingembre et poivre avec la chapelure ; laisser reposer 10 minutes au frais.
- Technique : Tremper chaque feuille de riz 5 à 8 secondes dans l’eau tiède, poser sur un torchon humide pour qu’elle finisse de s’assouplir.
- Cuisson : Former un boudin de farce près du bord, rabattre, plier les côtés et rouler serré ; ranger les nems espacés sur une plaque.
- Finition : Badigeonner légèrement de mélange soja-eau, cuire 10 minutes à 220 °C, retourner, cuire encore 8 à 10 minutes puis laisser 2 minutes sur une grille.
Comment réchauffer et servir ces nems croustillants
On les cuit avant de servir ou on les réchauffe 8 minutes à 200 °C sur grille, avec salade.
En bref
- 🍗 Nems de poulet au four croustillants sans friture prêts en environ 35 minutes, avec une farce parfumée aux herbes fraîches et sauces asiatiques.
- 🔥 Un légume râpé cru, un temps de trempage très court et une cuisson en deux phases structurent la méthode pour obtenir cette texture dorée.
- 😋 Des gestes simples sur l’humidité, l’espacement sur la plaque et le repos sur grille réservent une surprise au moment de croquer ces nems.
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