J'ai râpé ce légume cru dans mes nems : au four, ils sont sortis ultra croustillants, vous n'oserez plus les frire

Vous rêvez de nems de poulet au four, dorés et croustillants sans une goutte d’huile ? Ce légume râpé cru glissé dans la farce change tout, à condition de respecter quelques gestes précis.

À la sortie du four, la feuille de riz craque. La vapeur s’échappe, la farce embaume gingembre et herbes fraîches. On croque un nem brûlant, sans trace de gras.

On craint souvent que les nems au four restent pâles et mous. Pourtant, en ajoutant un légume râpé cru dans la farce, tout change : dorure, croustillant, parfum. Reste à comprendre comment le doser et le cuire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de poulet haché, 2 carottes moyennes râpées très fin (≈ 150 g)

✅ 1 petit oignon, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. de coriandre, 2 c. à s. de menthe

✅ 2 c. à s. de sauce nuoc-mâm, 2 c. à s. de sauce soja, 1 c. à c. de gingembre, poivre

✅ 12 feuilles de riz (18–20 cm), 30 g de chapelure, eau tiède, 2 c. à s. de sauce soja + 2 c. à s. d’eau

Pourquoi la carotte râpée rend les nems de poulet au four croustillants sans friture

Le légume secret, c’est la carotte râpée fine. Ses fibres gardent la farce moelleuse, sans détremper la feuille de riz. Ses sucres naturels, au four à 220 °C, aident la surface à brunir.

Tout se joue au pressage. Une fois râpée, la carotte passe dans un torchon ; on serre pour chasser l’eau en trop. La farce reste compacte et juteuse ; la feuille de riz sèche au four et devient fine, tendue, craquante.

La méthode pas à pas pour des nems de poulet au four dorés et croquants

Pour transformer cette astuce en vraie fournée de nems de poulet au four croustillants sans friture, on surveille trois choses : une farce qui se tient, un trempage éclair des feuilles de riz et une plaque bien aérée. Avec une cuisson en deux temps, la dorure est nette, sans huile.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger poulet, carotte pressée, oignon, ail, herbes, sauces, gingembre et poivre avec la chapelure ; laisser reposer 10 minutes au frais. Technique : Tremper chaque feuille de riz 5 à 8 secondes dans l’eau tiède, poser sur un torchon humide pour qu’elle finisse de s’assouplir. Cuisson : Former un boudin de farce près du bord, rabattre, plier les côtés et rouler serré ; ranger les nems espacés sur une plaque. Finition : Badigeonner légèrement de mélange soja-eau, cuire 10 minutes à 220 °C, retourner, cuire encore 8 à 10 minutes puis laisser 2 minutes sur une grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Carotte râpée bien pressée : farce juteuse, feuille sèche. Elle apporte l’humidité juste et les sucres pour dorer vite. ✨ Le twist gourmand : Mettre 1 c. à c. de miel dans le mélange soja-eau, et servir avec une sauce nuoc-mâm citronnée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas trop tremper les feuilles ni coller les nems sur la plaque ; la vapeur piégée casse tout le croustillant.

Comment réchauffer et servir ces nems croustillants

On les cuit avant de servir ou on les réchauffe 8 minutes à 200 °C sur grille, avec salade.