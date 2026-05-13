Cette technique au four très chaud bluffe vos invités : des triangles croustillants à l'apéro, sans bain de friture

À l’heure de l’apéro, ces triangles de brick aux légumes au four sortent de la plaque brûlante et sonnent comme sortis de la friteuse. Quels gestes simples transforment cette farce épicée en bouchées ultra croustillantes à partager ?

Quand la plaque sort du four, tout le monde tend l’oreille : croûte dorée, parfum de curry, petit craquement net sous la dent. Impossible de croire que ces triangles n’ont jamais vu une friteuse.

En réalité, on parle d’une fournée de triangles farcis aux légumes épicés, légers mais ultra croustillants. Des bouchées de type street-food, cuites au four, qui intriguent toujours la première fois… et dont le secret tient en quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 10 feuilles de brick, 30 g de beurre fondu ou 3 càs d’huile neutre

✅ 600 g de pommes de terre, 2 carottes (≈180 g), 150 g de petits pois

✅ 1 oignon, 1 gousse d’ail, 2 càs d’huile d’olive, sel, poivre

✅ Curry, cumin, paprika, piment, citron, coriandre, feta, yaourt, farine + eau

Ces triangles de brick aux légumes au four bluffent tout le monde

À l’apéritif, on veut des bouchées qui craquent comme au snack, sans bain d’huile ni odeur tenace. Ces triangles comblent ce manque. Farce très simple : pommes de terre, carottes et petits pois, cuits dans l’eau salée puis écrasés à la fourchette pour garder une texture rustique. Les légumes restent sous la dent et absorbent juste assez d’humidité pour protéger la brick.

Pour éviter l’ennui, on traite les épices comme en cuisine de comptoir : oignon et ail reviennent doucement dans l’huile d’olive, puis le curry, le cumin, le paprika et le piment sont rapidement toastés. Le mélange rejoint les légumes ; la farce devient parfumée sans être agressive. Cette garniture dense et bien asséchée donnera, plus tard, le contraste précieux entre extérieur sec et cœur fondant.

Croustillant “comme frit” : la méthode au four très chaud

Le secret se joue à la surface. La feuille de brick, très fine, reçoit un badigeonnage au pinceau avec 30 g de beurre fondu ou 3 cuillères à soupe d’huile neutre. Ce film régulier assure une dorure uniforme sans excès de gras. On glisse ensuite les triangles sur une plaque de cuisson chaude, dans un four préchauffé à 200 °C, chaleur tournante si possible. Le choc thermique sèche la brick et imite la saisie d’une friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire pommes de terre et carottes dans l’eau salée ; ajouter les petits pois, puis égoutter. Technique : Écraser à la fourchette, incorporer oignon, ail et épices toastées, assaisonner citron, sel, poivre, coriandre. Cuisson : Couper chaque feuille de brick en deux, plier en bande, déposer une cuillerée de farce et former des triangles serrés façon samoussas. Finition : Badigeonner au pinceau beurre ou huile, cuire à 200 °C sur plaque chaude 15 minutes, retourner à mi-cuisson puis laisser reposer sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈45 min 🔍 Le secret de l’expert Brick graissée + four très chaud : l’eau s’évapore, la surface sèche et croustille. ✨ Le twist gourmand : Feta, zeste de citron et coriandre dans la farce pour cœur vivant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne stocker les bricks garnies ni les réchauffer au micro-ondes.

Conservation, dressage et variantes

Servir chaud avec sauce yaourt-citron ; réchauffer au four, jamais au micro-ondes. Pour changer, on peut remplacer une partie des pommes de terre par patate douce ou pois chiches écrasés, tout en gardant la même cuisson au four.