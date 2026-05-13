Gratin de courgettes et pâtes : mon beau-père a cru à un plat de chef grâce à ce détail que vous zappez toujours

Un simple gratin de courgettes et pâtes a suffi pour faire lâcher à mon beau-père un « C’est pas des pâtes, c’est un plat de chef ». Quels petits gestes transforment ce plat du quotidien en gratin de bistrot, bien gratiné, qui ne rend pas d’eau ?

Un soir de mai, la cuisine sent l’été : ail qui réchauffe, fromage qui fond, fumée qui s’échappe du four. Quand le plat arrive sur la table, le beau-père lève les yeux. Silence, puis la phrase tombe : « C’est pas des pâtes, c’est un plat de chef ».

Ce gratin crépite encore, la surface bulle et craque sous la cuillère, tandis que l’intérieur reste bien lié. Courgettes dorées, pâtes tendres, crème à l’ail : on est loin du plat vite fait, on touche au gratin de courgettes et pâtes de bistrot.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de pâtes courtes (penne, torsades ou macaronis)

✅ 3 courgettes (environ 600 g) + 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

✅ 25 cl de crème fraîche entière + 2 gousses d’ail

✅ 150 g de fromage râpé + 2 cuillères à soupe de parmesan, sel, poivre, muscade

Pourquoi ce gratin de courgettes et pâtes fait « plat de chef »

Le secret, c’est le contraste : une croûte croustillante qui accroche juste ce qu’il faut et un cœur crémeux qui se tient à la découpe, sans jus qui noie l’assiette. Pour y parvenir, les courgettes poêlées remplacent les rondelles crues et les pâtes, égouttées mais non rincées, gardent l’amidon qui accroche sauce et fromage râpé.

Monter et cuire le gratin comme un chef

On allume le four à 200 °C et on met l’eau des pâtes à bouillir. Pendant ce temps, courgettes en demi-rondelles, poêle bien chaude, un peu d’huile : on les fait dorer pour qu’elles perdent leur eau. Dans un bol, crème, ail, sel, poivre et muscade forment une base déjà goûteuse.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pâtes al dente dans une grande casserole d’eau bouillante salée, égoutter sans rincer, verser dans un saladier. Technique : Ajouter les courgettes poêlées, la crème assaisonnée et environ 100 g de fromage, bien mélanger pour tout enrober. Cuisson : Transvaser dans un plat à gratin large, parsemer du reste de fromage et du parmesan, enfourner 15 à 20 minutes. Finition : Quand le dessus est bien doré, sortir le gratin, laisser reposer 5 minutes pour qu’il se tienne, servir brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30–40 min 🔍 Le secret de l’expert La poêle fait perdre leur eau aux courgettes avant le four ; le gratin ne bout plus, il concentre les saveurs. Les pâtes non rincées gardent l’amidon qui lie crème et fromage. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de chèvre émietté, finir avec parmesan et herbes fraîches : parfum et croûte façon restaurant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues avec beaucoup de crème : elles rendent leur eau, le plat devient aqueux, la part s’écroule dans l’assiette.

Servir et faire durer ce gratin de courgettes et pâtes

À table, ce gratin de courgettes crémeux aime une salade verte bien moutardée et un verre de blanc sec. On peut monter le plat quelques heures à l’avance, le garder au frais, puis le gratiner ou le réchauffer à 180 °C pour retrouver la croûte sans la ramollir.