Ce dîner frais aux pois chiches prêt en 15 minutes a remplacé mes pâtes au thon, mais ce geste peut tout ruiner

Entre deux réunions, envie d’un dîner frais qui change des pâtes au thon ? Cette salade de pois chiches croustillants, sauce yaourt-citron, promet un bol complet prêt en 15 minutes.

Dans la cuisine, l’odeur des épices sur les pois chiches rencontre celle du citron zesté. On imagine le croquant du concombre, les tomates juteuses et une sauce au yaourt qui rafraîchit tout.

On cherche souvent un repas frais et rapide sans finir sur une salade fade. Cette version aux pois chiches rôtis rassasie en 15 minutes et mise sur deux points : croustillant sérieux et sauce crémeuse, bien citronnée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de pois chiches cuits égouttés + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à c. de paprika + 1/2 c. à c. de cumin moulu + sel fin, poivre noir

✅ 250 g de tomates (≈ 2 grosses) + 1 concombre (300 g) + 1/2 oignon rouge

✅ 150 g de yaourt nature, jus et zeste d’1 citron, 1 petite gousse d’ail, persil, menthe

Le dîner frais prêt en 15 minutes qui change des pâtes au thon

En semaine, on ouvre une boîte de thon ou on réchauffe des pâtes. Cette salade de pois chiches croustillants demande la même simplicité, mais avec des légumes frais et un goût de bowl de coffee shop.

La méthode express pour une salade de pois chiches croustillants

Tout se joue sur la poêle large et légèrement huilée. Les pois chiches secs dorent en couche unique. Les épices arrivent à la fin ; la surface claque, la réaction de Maillard donne ce côté presque snack.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer, égoutter, sécher les pois chiches dans un torchon pendant que la poêle chauffe à feu moyen-vif. Technique : Verser l’huile dans la poêle chaude, ajouter les pois chiches en couche unique, remuer jusqu’à légère coloration. Cuisson : Ajouter paprika, cumin, sel, poivre, cuire encore 1 minute en remuant pour enrober les grains, couper le feu. Finition : Mélanger légumes et herbes avec la sauce, goûter, puis déposer les pois chiches rôtis au dernier moment.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min 🔍 Le secret de l’expert Pois chiches secs dans une poêle large : l’eau s’évapore, la surface dore et croustille. Épices en fin de cuisson, sauce yaourt-citron pour parfum et fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Ajouter 80 g de feta, quelques olives noires et une pincée de sumac sur les pois chiches chauds, plus un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais laisser les pois chiches croustillants dans la sauce ni saler les légumes trop tôt, sinon tout se gorge d’eau et ramollit.

Meal prep, dressage et variantes autour de la salade de pois chiches croustillants

Pour gagner du temps, on peut préparer à l’avance légumes taillés et sauce, chacun dans sa boîte au frais. Les pois chiches rôtis restent à part ; on les réchauffe rapidement à sec et on assemble juste avant de passer à table.

Dans un bol, on étale la base de légumes, on ajoute les pois chiches en pluie, puis un filet de sauce. Pour un supplément gourmand, on peut ajouter feta et olives, quelques dés d’avocat ou des lamelles de halloumi grillé.