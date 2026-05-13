« Ça coûte si peu cher ? » : ce plat mijoté à moins de 2 € l’assiette pourrait sauver vos fins de mois

Une simple cocotte, quelques légumes racines et un peu de bœuf haché suffisent à remplir six assiettes. Comment ce ragoût du pauvre rivalise-t-il avec les plats du dimanche ?

Dans la cuisine, la cocotte chuchote. L’oignon fond, la tomate se concentre, un parfum d’herbes envahit la pièce. La vapeur qui s’échappe sent le plat mijoté de famille, celui qui fait taire tout le monde.

Au service, la louche ramène des légumes fondants dans une sauce rouge brune qui accroche à la cuillère. Les assiettes se vident, on se ressert… puis arrive la remarque amusée : « Ça coûte si peu cher ? ».

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 450 g de bœuf haché + 500 ml de bouillon de bœuf

✅ 4 pommes de terre et 4 carottes

✅ 400 g de tomates en dés + 1 c. à soupe de concentré

✅ 1 oignon, 3 gousses d’ail, thym, laurier, sel, poivre, huile

Pourquoi ce ragoût du pauvre bluffe tout le monde pour si peu cher

Ce ragoût du pauvre a le goût d’un plat du dimanche, avec un budget de semaine serrée. Un paquet de bœuf haché, quelques légumes racines et une boîte de tomates suffisent pour six assiettes généreuses. En choisissant les produits de base en marques distributeur, on reste sous les 2 € par personne. Le résultat : un plat complet, réconfortant, qui tient au corps et sent bon la cuisine maison.

La méthode inratable, pas à pas

Pour que ce plat pas cher ait du caractère, tout se joue dès le départ. On fait bien colorer le bœuf pour créer un fond savoureux, puis on ajoute des légumes coupés régulièrement. Le bouillon arrive juste à hauteur, jamais plus. Ensuite, on couvre et on laisse mijoter longuement à feu doux, sans gros bouillons.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire dorer le bœuf haché dans un filet d’huile bien chaude, puis retirer l’excès de gras. Technique : Couper pommes de terre, carottes et oignon en morceaux réguliers ; ajouter avec l’ail, les tomates, le concentré et les herbes. Cuisson : Verser le bouillon à hauteur des ingrédients, couvrir et laisser mijoter 1 h 30 à 2 h à feu doux en remuant parfois. Finition : Découvrir si la sauce est trop liquide, faire réduire quelques minutes, rectifier sel et poivre, laisser reposer avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget < 2 € / assiette 🔍 Le secret de l’expert Colorer la viande, laisser l’amidon des pommes de terre lier la sauce et patienter : ces trois gestes suffisent à transformer quelques ingrédients basiques en plat généreux. ✨ Le twist gourmand : Faites revenir une minute le concentré de tomate dans la cocotte avant le bouillon ; la sauce gagnera en couleur et en parfum. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la cocotte sous trop d’eau et laisser bouillir fort : viande sèche, légumes défaits, sauce fade.

Conservation, batch-cooking et idées pour les restes

On peut préparer ce ragoût la veille : il se garde trois jours au réfrigérateur dans une boîte fermée et gagne même en saveur. Il supporte très bien la congélation en portions individuelles. Le lendemain, on le transforme facilement en gratin en le versant dans un plat, couvert de chapelure et d’un peu de fromage, puis au four à 180 °C quelques minutes.