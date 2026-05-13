« On dirait un plat de resto » : cette entrée glacée bluffante prête en 10 minutes que ma belle-mère a refusé de croire

En dix minutes, ce velouté glacé de petits pois menthe citron passe pour une entrée de restaurant à la maison. Il a même réussi à tromper la belle-mère.

Une cuillère plonge dans ce vert éclatant, la surface se referme comme un ruban satiné, et le parfum mentholé arrive juste derrière. Autour de la table, on entend le craquement net des croûtons chauds sur la crème glacée ; tout le monde cherche le nom du restaurant.

Ce velouté glacé de petits pois menthe citron se prépare pourtant en dix minutes montre en main, vaisselle comprise. La dernière fois, la belle-mère n’a pas cru qu’on avait improvisé l’entrée entre l’apéro et le plat. La clé tient en quelques gestes très simples, presque invisibles, qui changent tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de petits pois surgelés, bien verts

surgelés, bien verts ✅ 200 g de yaourt grec nature + 1 citron (jus et zeste)

nature + 1 citron (jus et zeste) ✅ 12 feuilles de menthe fraîche + 2 c. à soupe d’huile d’olive

+ 2 c. à soupe d’huile d’olive ✅ 60 g de pain, 1 petite gousse d’ail, sel fin, poivre noir

Pourquoi ce velouté glacé de petits pois menthe citron fait croire à un plat de restaurant

Dans l’assiette, la première impression, c’est la couleur ; un vert vif, presque pop, obtenu grâce à une cuisson très courte et un refroidissement immédiat. Rien à voir avec la soupe terne des cantines : ici, la chlorophylle reste intacte, la cuillère semble plonger dans un jardin.

En bouche, le duo petits pois et yaourt grec apporte un velours dense, sans lourdeur. La menthe rafraîchit, le citron réveille, l’huile d’olive polit l’ensemble. Servi très froid, ce mélange devient précis, net, avec ce contraste crémeux/croustillant des croûtons qui fait penser à une entrée de carte bistronomique.

Étapes express : la méthode en 10 minutes chrono

On commence par blanchir les petits pois trois minutes dans une eau frémissante salée, puis on les saisit sous l’eau glacée ; ce choc thermique fixe le vert et garde la douceur. Ensuite, tout part au blender avec yaourt, menthe, citron, huile, sel et poivre.

Un mixage franc, une à deux minutes, donne cette texture lisse qui nappe la cuillère. On ajuste la fluidité avec un peu d’eau, de la crème épaisse à la soupe à verser. Pour un vrai effet restaurant, un passage au chinois avant le refroidissement enlève le moindre grain.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 3 minutes les petits pois dans l’eau frémissante salée. Technique : Mixer petits pois égouttés, yaourt, menthe, citron, huile, sel, poivre. Cuisson : Allonger ou non avec un peu d’eau, puis bien refroidir. Finition : Dresser très froid en verrines, ajouter croûtons, huile, zeste, poivre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 10 minutes 🔍 Le secret de l’expert Blanchir très vite les petits pois, les refroidir, puis les mixer longuement avec le yaourt permet de garder un vert vif, une bouche lisse et un goût net ; le service glacé resserre encore la texture. ✨ Le twist gourmand : Servir le velouté dans des assiettes refroidies, avec quelques miettes de feta et un filet d’huile d’olive très verte, renforce l’effet restaurant sans rallonger la préparation. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser la soupe encore tiède dans des contenants chauds : la menthe s’affadit, la couleur tourne au kaki et l’effet glacé disparaît aussitôt.

Variantes, dressage et conservation pour en faire votre entrée signature

Pour une version plus gourmande, on peut parsemer feta, ricotta ou parmesan finement râpé ; pour une assiette plus chic, quelques lanières de saumon fumé, une crevette poêlée ou un demi-œuf mollet suffisent à transformer la verrine en presque plat.

Ce velouté glacé se prépare sans stress la veille ; il se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmé, sans perdre ni couleur ni tenue. Le jour J, on fouette brièvement, on rectifie le citron, on rafraîchit les contenants et on ajoute croûtons et herbes juste au dernier moment.