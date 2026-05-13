« On dirait un plat de resto » : cette entrée glacée bluffante prête en 10 minutes que ma belle-mère a refusé de croire
En dix minutes, ce velouté glacé de petits pois menthe citron passe pour une entrée de restaurant à la maison. Il a même réussi à tromper la belle-mère.
Une cuillère plonge dans ce vert éclatant, la surface se referme comme un ruban satiné, et le parfum mentholé arrive juste derrière. Autour de la table, on entend le craquement net des croûtons chauds sur la crème glacée ; tout le monde cherche le nom du restaurant.
Ce velouté glacé de petits pois menthe citron se prépare pourtant en dix minutes montre en main, vaisselle comprise. La dernière fois, la belle-mère n’a pas cru qu’on avait improvisé l’entrée entre l’apéro et le plat. La clé tient en quelques gestes très simples, presque invisibles, qui changent tout.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 400 g de petits pois surgelés, bien verts
- ✅ 200 g de yaourt grec nature + 1 citron (jus et zeste)
- ✅ 12 feuilles de menthe fraîche + 2 c. à soupe d’huile d’olive
- ✅ 60 g de pain, 1 petite gousse d’ail, sel fin, poivre noir
Pourquoi ce velouté glacé de petits pois menthe citron fait croire à un plat de restaurant
Dans l’assiette, la première impression, c’est la couleur ; un vert vif, presque pop, obtenu grâce à une cuisson très courte et un refroidissement immédiat. Rien à voir avec la soupe terne des cantines : ici, la chlorophylle reste intacte, la cuillère semble plonger dans un jardin.
En bouche, le duo petits pois et yaourt grec apporte un velours dense, sans lourdeur. La menthe rafraîchit, le citron réveille, l’huile d’olive polit l’ensemble. Servi très froid, ce mélange devient précis, net, avec ce contraste crémeux/croustillant des croûtons qui fait penser à une entrée de carte bistronomique.
Étapes express : la méthode en 10 minutes chrono
On commence par blanchir les petits pois trois minutes dans une eau frémissante salée, puis on les saisit sous l’eau glacée ; ce choc thermique fixe le vert et garde la douceur. Ensuite, tout part au blender avec yaourt, menthe, citron, huile, sel et poivre.
Un mixage franc, une à deux minutes, donne cette texture lisse qui nappe la cuillère. On ajuste la fluidité avec un peu d’eau, de la crème épaisse à la soupe à verser. Pour un vrai effet restaurant, un passage au chinois avant le refroidissement enlève le moindre grain.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire 3 minutes les petits pois dans l’eau frémissante salée.
- Technique : Mixer petits pois égouttés, yaourt, menthe, citron, huile, sel, poivre.
- Cuisson : Allonger ou non avec un peu d’eau, puis bien refroidir.
- Finition : Dresser très froid en verrines, ajouter croûtons, huile, zeste, poivre.
Variantes, dressage et conservation pour en faire votre entrée signature
Pour une version plus gourmande, on peut parsemer feta, ricotta ou parmesan finement râpé ; pour une assiette plus chic, quelques lanières de saumon fumé, une crevette poêlée ou un demi-œuf mollet suffisent à transformer la verrine en presque plat.
Ce velouté glacé se prépare sans stress la veille ; il se garde deux jours au réfrigérateur, bien filmé, sans perdre ni couleur ni tenue. Le jour J, on fouette brièvement, on rectifie le citron, on rafraîchit les contenants et on ajoute croûtons et herbes juste au dernier moment.
En bref
- 🥣 En dix minutes, ce velouté glacé de petits pois menthe citron transforme un simple dîner à la maison en repas digne d’une brasserie chic.
- 🔥 Les gestes clés expliquent comment blanchir les petits pois, mixer avec yaourt grec et menthe, puis refroidir pour obtenir couleur vive et texture velours.
- ✨ Astuces de chef, variantes gourmandes et erreurs fatales à éviter promettent une entrée glacée qui bluffe invités et belle-famille jusqu’à la dernière cuillère.
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