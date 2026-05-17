Samoussas aux légumes : arrêtez le bain d’huile, ce secret au four les rend croustillants en 20 minutes, sans friture

Envie de samoussas aux légumes au four, ultra croustillants sans bain d’huile, prêts en 20 minutes chrono ? Avec quelques réglages sur la farce et la cuisson, ce classique d’apéro change radicalement de texture.

Dans la cuisine, ça sent le curry chaud, la carotte douce et la brick qui dore. Sur la plaque, de petits triangles se figent en coque croquante, légère comme un feuilleté. On entend presque le crissement sous le couteau, promesse d’un apéro qui va s’éterniser.

Ici, pas de bain d’huile qui éclabousse : le four fait tout le travail et les samoussas restent étonnamment légers. En 20 minutes, garniture fondante et enveloppe croustillante sortent prêtes à être attrapées du bout des doigts. Le secret de cette 0 friture tient à deux ou trois gestes précis que l’on adopte vite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick pour environ 16 samoussas

pour environ 16 samoussas ✅ 300 g de pommes de terre, 150 g de carottes, 150 g de petits pois

✅ 30 g de beurre fondu ou 3 càs d’huile d’olive pour le dorage

✅ Curry, sel, poivre, oignon, ail, herbes, citron, piment (facultatifs)

Les ingrédients pour des samoussas aux légumes au four ultra croustillants

Pour obtenir ce croustillant sans friture, on mise sur des samoussas aux légumes au four enveloppés dans des feuilles de brick fines mais bien hydratées par une pellicule de matière grasse. À l’intérieur, le trio pommes de terre–carottes–petits pois apporte fondant, petit croquant et couleur, tandis que curry, oignon, ail, herbes et citron réveillent la farce sans la détremper.

Préparation express : la méthode 0 friture en 20 minutes

On commence par couper pommes de terre et carottes en tout petits dés pour réduire la cuisson. Huit à dix minutes dans une eau bouillante salée suffisent, avec les petits pois ajoutés sur les deux dernières minutes. Une fois bien égouttés, les légumes s’écrasent grossièrement à la fourchette, encore chauds, avec curry, sel, poivre et jus de citron.

Pendant que la garniture tiédit, le four chauffe à 200°C avec la plaque chaude à l’intérieur. Chaque feuille de brick se coupe en deux, puis se replie en bande. On dépose une cuillerée de farce à l’extrémité et on remonte en triangles serrés, avant de souder la dernière languette avec un peu de beurre fondu ou d’huile ; ainsi, rien ne fuit à la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les dés de légumes, ajouter les petits pois, bien égoutter. Technique : Assaisonner à chaud, écraser grossièrement, incorporer oignon, ail et herbes. Cuisson : Placer les samoussas sur plaque chaude, badigeonner des deux côtés, enfourner. Finition : Laisser dorer quinze minutes, retourner si besoin, puis reposer sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min 🔍 Le secret de l’expert Tout se joue sur l’humidité : farce bien égouttée, brick légèrement graissée et four vif à 200°C. La plaque chaude et le repos sur grille achèvent de figer le croustillant. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques dés de feta ou parsemer de graines de sésame avant cuisson. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner avec une farce encore humide dans un four tiède et une plaque froide.

Variantes, préparation à l’avance et service croustillant

Ces samoussas se réchauffent très bien dix minutes à 180°C, directement sortis du frigo. On peut aussi les congeler crus, déjà pliés. À table, ils adorent un yaourt citronné, un chutney ou une simple salade croquante pour équilibrer les épices.