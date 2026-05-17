Samoussas aux légumes : arrêtez le bain d’huile, ce secret au four les rend croustillants en 20 minutes, sans friture
Envie de samoussas aux légumes au four, ultra croustillants sans bain d’huile, prêts en 20 minutes chrono ? Avec quelques réglages sur la farce et la cuisson, ce classique d’apéro change radicalement de texture.
Dans la cuisine, ça sent le curry chaud, la carotte douce et la brick qui dore. Sur la plaque, de petits triangles se figent en coque croquante, légère comme un feuilleté. On entend presque le crissement sous le couteau, promesse d’un apéro qui va s’éterniser.
Ici, pas de bain d’huile qui éclabousse : le four fait tout le travail et les samoussas restent étonnamment légers. En 20 minutes, garniture fondante et enveloppe croustillante sortent prêtes à être attrapées du bout des doigts. Le secret de cette 0 friture tient à deux ou trois gestes précis que l’on adopte vite.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 8 feuilles de brick pour environ 16 samoussas
- ✅ 300 g de pommes de terre, 150 g de carottes, 150 g de petits pois
- ✅ 30 g de beurre fondu ou 3 càs d’huile d’olive pour le dorage
- ✅ Curry, sel, poivre, oignon, ail, herbes, citron, piment (facultatifs)
Les ingrédients pour des samoussas aux légumes au four ultra croustillants
Pour obtenir ce croustillant sans friture, on mise sur des samoussas aux légumes au four enveloppés dans des feuilles de brick fines mais bien hydratées par une pellicule de matière grasse. À l’intérieur, le trio pommes de terre–carottes–petits pois apporte fondant, petit croquant et couleur, tandis que curry, oignon, ail, herbes et citron réveillent la farce sans la détremper.
Préparation express : la méthode 0 friture en 20 minutes
On commence par couper pommes de terre et carottes en tout petits dés pour réduire la cuisson. Huit à dix minutes dans une eau bouillante salée suffisent, avec les petits pois ajoutés sur les deux dernières minutes. Une fois bien égouttés, les légumes s’écrasent grossièrement à la fourchette, encore chauds, avec curry, sel, poivre et jus de citron.
Pendant que la garniture tiédit, le four chauffe à 200°C avec la plaque chaude à l’intérieur. Chaque feuille de brick se coupe en deux, puis se replie en bande. On dépose une cuillerée de farce à l’extrémité et on remonte en triangles serrés, avant de souder la dernière languette avec un peu de beurre fondu ou d’huile ; ainsi, rien ne fuit à la cuisson.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire les dés de légumes, ajouter les petits pois, bien égoutter.
- Technique : Assaisonner à chaud, écraser grossièrement, incorporer oignon, ail et herbes.
- Cuisson : Placer les samoussas sur plaque chaude, badigeonner des deux côtés, enfourner.
- Finition : Laisser dorer quinze minutes, retourner si besoin, puis reposer sur grille.
Variantes, préparation à l’avance et service croustillant
Ces samoussas se réchauffent très bien dix minutes à 180°C, directement sortis du frigo. On peut aussi les congeler crus, déjà pliés. À table, ils adorent un yaourt citronné, un chutney ou une simple salade croquante pour équilibrer les épices.
En bref
- 🕒 En 20 minutes, ces samoussas aux légumes au four promettent un apéro léger, croustillant et sans friture grâce à une organisation précise.
- 🥔 La recette détaille la garniture pommes de terre–carottes–petits pois, le pliage en triangles et la cuisson au four sur plaque chaude.
- 🔥 Quelques astuces sur l’humidité, le dorage et le repos sur grille transforment la feuille de brick en coque ultra croquante, façon friture sans huile.
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