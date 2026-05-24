Arrêtez d’acheter votre lassi mangue : en 30 s, cette épice oubliée change tout (et coûte bien moins cher)

Trop sucré, trop plat, le lassi du rayon frais finit souvent par décevoir. En 30 secondes, un lassi mangue maison et une pincée d’épice bien choisie peuvent pourtant changer ton verre d’été.

J’achetais mon lassi mangue en magasin : 30 secondes et une épice oubliée m’ont fait ranger ma carte bancaire

En fin d’après-midi, quand la chaleur s’installe jusque sur le plan de travail, on rêve d’un verre glacé qui sent la mangue mûre et le yaourt bien frais. Le lassi à la mangue arrive en tête, avec sa texture veloutée et ce froid qui claque dès la première gorgée.

Puis vient la réalité du rayon frais : bouteilles très sucrées, parfum plat, arrière-goût d’arôme plus que de fruit. On repart avec une boisson lourde, chère, qui ne rafraîchit qu’à moitié. Jusqu’au jour où l’on sort un blender, une mangue en dés et une épice qu’on croyait oubliée…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de mangue bien mûre ou surgelée

✅ 250 g de yaourt nature type grec

✅ 200 ml de lait + 1 à 2 c. à s. de miel

✅ 1/2 c. à c. de cardamome moulue + 8 glaçons

Pourquoi le lassi mangue du commerce lasse si vite

En bouteille, un lassi à la mangue vire souvent au dessert liquide : beaucoup de sucre ajouté, peu de vraie mangue, parfois des arômes. Le palais se lasse vite, et le prix au litre dépasse largement celui d’un bon yaourt grec et d’une mangue. Sans oublier les versions pasteurisées, pauvres en ferments.

La formule express du lassi mangue maison en 30 secondes

Pour un lassi mangue maison, on suit un ratio simple mangue–yaourt–lait, autour de 6–5–4, qui donne un goût de fruit net sans lourdeur. La mangue apporte le sucre naturel, le yaourt ses ferments et l’onctuosité, le lait la fluidité. Une demi-cuillère de cardamome réveille le tout et permet de limiter le miel.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre dans le blender lait, yaourt, mangue, miel, cardamome puis les glaçons. Technique : Mixer à pleine puissance 30 secondes jusqu’à obtention d’une texture lisse et mousseuse. Cuisson : Si la mangue est surgelée, racler les parois à mi-temps puis relancer le mixage. Finition : Ajuster avec yaourt ou lait selon la texture voulue, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 s de mixage 🔍 Le secret de l’expert Le succès vient d’un bon ratio mangue–yaourt–lait et du départ liquide dans le blender, pour un lassi parfumé et lisse. ✨ Le twist gourmand : En version fête, ajouter une banane ou un trait d’eau de rose en fin de mixage. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter yaourt 0 %, cardamome excessive et mixage prolongé, qui donnent un lassi aqueux ou amer.

Variantes, conservation et petit rituel du lassi à la mangue

Ce lassi à la mangue, boisson indienne douce, supporte bien les ajustements : plus de yaourt pour une version dessert à boire, plus de lait et de glaçons pour un verre très désaltérant, pincée de sel pour un profil plus indien. On peut le garder quelques heures au frais, mais il reste meilleur servi minute.