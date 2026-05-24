Moelleux et caramélisé : cette erreur ruine votre gâteau de riz à l’ancienne, voici comment l’éviter
Moelleux à cœur, brillant de caramel, ce gâteau de riz à l’ancienne intrigue autant qu’il régale les gourmands à la maison. Quels gestes simples transforment un dessert souvent sec en entremets fondant ?
Moelleux à cœur, caramélisé sur le dessus : ce gâteau de riz à l’ancienne fait fondre absolument tous les gourmands !
Dans la cuisine, l’odeur du lait vanillé et du sucre chaud emplit l’air tandis que la surface dore lentement. À la coupe, la cuillère s’enfonce dans un cœur moelleux, surmonté d’une fine croûte caramélisée qui craque.
On parle bien du gâteau de riz à l’ancienne, celui qui rappelle les goûters d’enfance. Pourtant, à la maison, il finit souvent sec, tassé, sans vrai caramel. Ce sont quelques détails de cuisson qui font toute la différence.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de riz rond (riz à dessert)
- ✅ 1 l de lait entier + 1 gousse de vanille
- ✅ 120 g de cassonade + 3 œufs + 30 g de beurre
- ✅ 80 g de sucre + 30 g d’eau pour le caramel du moule
Les bons ingrédients pour un gâteau de riz à l’ancienne vraiment fondant
Pour ce gâteau de riz à l’ancienne, on choisit du riz rond, spécial dessert, qui libère assez d’amidon pour le fondant. Il cuit dans du lait entier sucré à la cassonade, avec gousse de vanille et pincée de sel. Au fond du moule, un caramel blond ambré apportera le fameux dessus brillant.
Recette pas à pas : gâteau de riz moelleux, cœur tremblotant et dessus caramélisé
La technique repose sur deux cuissons complémentaires : d’abord un riz au lait très crémeux, ensuite un passage au four, de préférence au bain-marie, pour un cœur tremblotant qui se tient.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Blanchir le riz 3 à 4 minutes, l’égoutter, puis le cuire 15 à 20 minutes dans le lait entier sucré, vanillé et salé, à feu doux, en remuant.
- Technique : Quand le riz est tendre et encore entouré de lait, laisser tiédir ; battre œufs et beurre fondu, ajouter rhum ou raisins si souhaité, puis incorporer au riz.
- Cuisson : Cuire sucre et eau en caramel blond, le verser dans un moule étroit, ajouter l’appareil, tasser, puis cuire 30 minutes à 180 °C ou 40 à 50 minutes à 160–170 °C au bain-marie.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler, laisser refroidir puis réfrigérer au moins 2 heures avant de trancher et de servir, nature ou nappé de caramel.
Comment le servir, le conserver et le préparer à l’avance
Ce gâteau de riz se prépare la veille ; il gagne alors en tenue et en parfum. On le garde 48 heures au réfrigérateur, bien couvert, et on nappe seulement au moment de servir.
Sources
En bref
- 🍰 Gâteau de riz à l’ancienne, lait entier, riz rond et caramel maison s’invitent en cuisine pour un dessert moelleux et régressif.
- 👩🍳 Étapes clés pour cuire le riz au lait, lier aux œufs puis passer au four afin d’obtenir un gâteau de riz moelleux et structuré.
- ✨ Conseils de chef, temps de repos et petite astuce caramélisée promettent un gâteau de riz à l’ancienne fondant sans expliquer tous les secrets.
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