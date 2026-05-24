Moelleux et caramélisé : cette erreur ruine votre gâteau de riz à l’ancienne, voici comment l’éviter

Moelleux à cœur, brillant de caramel, ce gâteau de riz à l’ancienne intrigue autant qu’il régale les gourmands à la maison. Quels gestes simples transforment un dessert souvent sec en entremets fondant ?

Moelleux à cœur, caramélisé sur le dessus : ce gâteau de riz à l’ancienne fait fondre absolument tous les gourmands !

Dans la cuisine, l’odeur du lait vanillé et du sucre chaud emplit l’air tandis que la surface dore lentement. À la coupe, la cuillère s’enfonce dans un cœur moelleux, surmonté d’une fine croûte caramélisée qui craque.

On parle bien du gâteau de riz à l’ancienne, celui qui rappelle les goûters d’enfance. Pourtant, à la maison, il finit souvent sec, tassé, sans vrai caramel. Ce sont quelques détails de cuisson qui font toute la différence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de riz rond (riz à dessert)

✅ 1 l de lait entier + 1 gousse de vanille

✅ 120 g de cassonade + 3 œufs + 30 g de beurre

✅ 80 g de sucre + 30 g d’eau pour le caramel du moule

Les bons ingrédients pour un gâteau de riz à l’ancienne vraiment fondant

Pour ce gâteau de riz à l’ancienne, on choisit du riz rond, spécial dessert, qui libère assez d’amidon pour le fondant. Il cuit dans du lait entier sucré à la cassonade, avec gousse de vanille et pincée de sel. Au fond du moule, un caramel blond ambré apportera le fameux dessus brillant.

Recette pas à pas : gâteau de riz moelleux, cœur tremblotant et dessus caramélisé

La technique repose sur deux cuissons complémentaires : d’abord un riz au lait très crémeux, ensuite un passage au four, de préférence au bain-marie, pour un cœur tremblotant qui se tient.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir le riz 3 à 4 minutes, l’égoutter, puis le cuire 15 à 20 minutes dans le lait entier sucré, vanillé et salé, à feu doux, en remuant. Technique : Quand le riz est tendre et encore entouré de lait, laisser tiédir ; battre œufs et beurre fondu, ajouter rhum ou raisins si souhaité, puis incorporer au riz. Cuisson : Cuire sucre et eau en caramel blond, le verser dans un moule étroit, ajouter l’appareil, tasser, puis cuire 30 minutes à 180 °C ou 40 à 50 minutes à 160–170 °C au bain-marie. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes, démouler, laisser refroidir puis réfrigérer au moins 2 heures avant de trancher et de servir, nature ou nappé de caramel.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 3 h avec repos 🔍 Le secret de l’expert Riz rond cuit doucement dans le lait, puis passage au bain-marie ; les œufs figent un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Sous le caramel, une fine couche de confiture d’abricot apporte fraîcheur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser le riz absorber tout le lait, sinon bloc compact.

Comment le servir, le conserver et le préparer à l’avance

Ce gâteau de riz se prépare la veille ; il gagne alors en tenue et en parfum. On le garde 48 heures au réfrigérateur, bien couvert, et on nappe seulement au moment de servir.