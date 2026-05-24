Ne servez plus vos muffins salés à la tomate sans ce petit cube caché : ceux qui y goûtent en redemandent
À l’heure de l’apéro, ces muffins salés tomate mozzarella au cœur coulant font fondre famille et amis. Quelle astuce de cuisson et de montage garde la mie moelleuse sans détremper la tomate ?
Muffins salés tomate-mozza : le petit cube caché qui fait sourire tout le monde
Sur la table de l’apéro, ils arrivent encore tièdes, robe dorée, parfum de tomate et de basilic qui s’échappe du moule. Quand on les casse en deux, la mie reste souple, jamais sèche, avec ces petites touches rouges de tomates bien présentes.
Et puis il y a ce moment précis où la bouchée révèle son secret ; au centre, quelque chose file, fond, accroche la cuillère et les doigts. Depuis qu’on glisse ce petit cube au cœur de chaque muffin avant d’enfourner, plus personne ne s’arrête au premier…
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Base : 300 g farine, 1 sachet levure, ½ c. à c. sel, poivre
- ✅ Liaison : 2 œufs, 25 cl lait, 75 g beurre fondu ou 8 cl huile d’olive
- ✅ Tomate & herbes : 100 g tomates séchées, 80 g tomates fraîches dégorgées, basilic, origan, ail
- ✅ Fromages : 80 g parmesan + 250 g mozzarella en 12 cubes de 2 cm
Muffins salés tomate-mozza : le cube qui change tout
Pour des muffins salés tomate mozzarella cœur coulant, tout se joue sur l’équilibre. La pâte reste proche d’un muffin classique : farine, levure chimique, lait et matière grasse pour garantir une mie moelleuse. On y ajoute parmesan, tomates séchées bien égouttées et éventuellement quelques dés de tomates fraîches déjà dégorgées ; la saveur est intense, sans excès d’eau. Au centre, un cube généreux de mozzarella, pas un simple copeau, va prendre le relais et apporter tout le fondant.
La méthode express pour un cœur de mozzarella bien coulant
La première règle consiste à préparer les tomates : concassées ou fraîches, elles s’égouttent, se salent dix minutes, puis s’essuient soigneusement. Ainsi, la mie ne devient jamais spongieuse. Deuxième point ; la mozzarella. On la coupe en cubes d’environ 2 cm, puis on la garde très froide, voire quelques minutes au congélateur. Enfin, on mélange rapidement ingrédients secs et liquides, sans lisser la pâte, avant d’emprisonner chaque cube au centre du moule, sans qu’il touche ni le fond ni les bords.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter et hacher les tomates, ciseler le basilic, couper 12 cubes de mozzarella de 2 cm et les refroidir.
- Technique : Mélanger farine, levure, sel, poivre, parmesan et origan ; à part, battre œufs, lait, beurre ou huile, tomates, ail, basilic, puis réunir rapidement.
- Cuisson : Remplir le fond des moules, poser un cube au centre sans toucher le fond, recouvrir de pâte, cuire 18 à 20 min à 180 °C.
- Finition : Laisser reposer 5 min, démouler délicatement et servir encore tiède pour un fromage bien filant.
Servir, conserver et réinventer ces muffins à la tomate
Ces muffins se servent tièdes avec une salade de roquette ou de jeunes pousses, un yaourt citronné aux herbes ou une tapenade douce. On les garde 48 heures au réfrigérateur dans une boîte fermée ; pour retrouver le cœur coulant, un passage à 160 °C pendant 6 à 8 minutes suffit. Ils supportent très bien la congélation, réchauffés ensuite directement au four. D’ailleurs, on peut varier ; dés de jambon, thon émietté, courgette râpée bien essorée, ou un autre fromage au centre, de type brie ou chèvre tendre, tout en gardant la même base tomatée.
En bref
- 🍅 Muffins salés tomate mozzarella pensés pour l’apéro, avec une base moelleuse et un cœur filant réservé à ceux qui maîtrisent quelques réglages clés.
- 🧀 La recette détaille les ingrédients, le format du cube de fromage et l’ordre des mélanges pour obtenir des muffins tomate mozzarella au cœur coulant.
- 🔥 Entre tomates bien égouttées, mozzarella ultra froide et cuisson maîtrisée, ces muffins promettent un contraste mie moelleuse cœur coulant qui surprend toujours.
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