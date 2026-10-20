Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : couper le feuillage jauni des agapanthes en novembre est la pire erreur avant l'hiver

Quand les premières gelées arrivent, l’agapanthe en hiver, en pot ou en pleine terre, devient vulnérable. Quels gestes d’automne assurent sa survie et des fleurs XXL l’été ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Agapanthus 🌸 Nom courant Agapanthe, fleur de l’amour 📏 Dimensions 60 à 100 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Plein soleil, emplacement chaud et abrité du vent ❄️ Rusticité Environ -5 à -8 °C pour les formes persistantes, jusqu’à -10/-15 °C pour les hybrides bien paillés en sol drainé 🍂 Feuillage Persistant ou caduc selon les variétés

Les grandes ombelles bleues ont illuminé la terrasse tout l’été, puis les feuilles ont jauni, se sont affaissées… À l’arrivée du froid, la tentation est forte de tout couper pour « faire propre ». Pourtant, ce réflexe bien intentionné a déjà fait disparaître plus d’une touffe d’agapanthe.

Originaire d’Afrique du Sud, cette vivace aime la chaleur mais a montré une belle résistance au froid lorsqu’elle est installée dans de bonnes conditions. Avant l’hiver, quelques gestes ciblés suffisent à la protéger du gel et à préparer les hampes florales de l’été prochain. La différence entre une souche qui pourrit et une floraison éclatante se joue maintenant.

Agapanthe et froid : jusqu’où peut-elle tenir en hiver ?

La plupart des agapanthes ont supporté sans broncher des pointes à -5 / -8 °C, surtout les variétés hybrides réputées plus rustiques, qui tiennent parfois jusqu’à -10 voire -15 °C en sol sec. Les formes persistantes, en particulier l’agapanthe d’Afrique, se sont montrées beaucoup plus frileuses et souffrent dès -5 °C environ.

En dessous de ces seuils, le feuillage jaunit, ramollit puis se dessèche, sans que la plante soit forcément morte. Ce sont les grosses racines charnues qu’il faut sauver à tout prix. L’ennemi numéro un n’est pas seulement le froid, mais le duo froid + humidité, surtout dans un sol compact et détrempé ou un pot qui baigne dans une soucoupe pleine.

Avant l’hiver : laisser le feuillage et installer la bonne protection

Nous avons tous déjà eu envie de supprimer ces touffes de feuilles molles. Mieux vaut les garder : ce fouillis sec a formé un véritable manteau naturel contre le froid et la pluie, surtout pour l’agapanthe en hiver. Même grillé par un premier gel, ce feuillage continue de protéger la souche ; la taille a été réservée au printemps.

Dès l’automne, la plante a été sécurisée avec un paillage épais autour du pied (10 à 25 cm de feuilles mortes, paille ou écorces), maintenu si besoin par un grillage. Dans les régions très froides, les feuilles ont été liées en « manchon » au-dessus de la couronne. Pour compléter ce bouclier, quelques réflexes simples changent tout :

en pleine terre, alléger la zone avec un sol bien drainé, jamais détrempé ;

en pot, rentrer dès les premières gelées dans un abri lumineux, hors gel et non chauffé ;

stopper presque totalement les arrosages et supprimer les soucoupes ;

si le pot est trop lourd à déplacer, le regrouper contre un mur abrité et l’entourer de cartons isolants.

Printemps : sauver une agapanthe gelée et relancer la floraison

Au retour des beaux jours, les protections ont été retirées progressivement, dès que les fortes gelées ont cessé. Le rhizome a été vérifié : ferme, clair et sans odeur de pourri, il repart. Les feuilles totalement sèches seulement ont été coupées, puis le sol a été griffé et enrichi avec un peu de compost mûr pour réveiller la touffe.

Les arrosages ont repris en douceur à la reprise de végétation, en évitant toujours l’eau stagnante. Un léger manque d’eau entre février et mai a même stimulé la mise à fleurs. Pour des ombelles vraiment généreuses, un engrais de printemps riche en potasse et, tous les 3 à 4 ans, une division ou un rempotage dans un substrat très drainant offrent à l’agapanthe de quoi refleurir en masse tout l’été.