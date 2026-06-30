« Videz cette soucoupe » : ce que j’ai découvert sous mes pots m’a glacé, et comment ne plus attirer le moustique tigre

Un voisin vous montre la soucoupe sous vos pots, et soudain l’eau stagnante se remplit de larves de moustique tigre. Que révèle vraiment cette petite coupelle oubliée sur le balcon ?

Sur la terrasse, tout semblait parfait : pots alignés, géraniums en fleurs. Jusqu’à ce voisin qui a pointé du doigt une coupelle en plastique et lancé calmement : « Videz cette soucoupe ». En regardant l’eau brunâtre, le choc a été immédiat.

« Deux centimètres d’eau brunâtre au fond d’une soucoupe en plastique. Des dizaines de petits filaments qui frétillent à la surface. » décrit masculin.com. Ces filaments, ce sont des larves de moustique tigre. Comment transformer cette soucoupe en alliée plutôt qu’en usine à piqûres ?

La soucoupe, un gîte larvaire caché

Les études citées par masculin.com l’affirment : la soucoupe de pot de fleurs est devenue l’un des principaux gîtes larvaires en ville. Pas les marais, pas les rivières, mais ces quelques millimètres d’eau stagnante tiède que l’on laisse gentiment sous les pots pour les chouchouter.

Il suffit de 2 ml d’eau, l’équivalent d’un bouchon, pour qu’une femelle vienne pondre et déposer environ 150 œufs. Comme le moustique tigre vole rarement au-delà de 200 mètres, chaque soucoupe mal entretenue fabrique les piqûres du voisinage immédiat.

Vider la soucoupe ne suffit pas

Derrière cette apparence anodine se cache une vraie petite leçon de limnologie, la science des eaux douces. Une eau fraîche vient d’arriver, claire et pauvre ; au bout de quelques jours elle devient une eau « vivante », enrichie en nutriments, parfaite pour nourrir les larves.

Nous avons tous déjà vidé une coupelle en pensant avoir réglé le problème. Or les œufs restent collés sur les parois, capables de survivre longtemps au sec et de reprendre vie à la première averse. Le bon réflexe tient en trois gestes très simples :

vider l’eau sur un sol sec ou dans la terre, pas dans un autre récipient ;

brosser rapidement la soucoupe pour décrocher les œufs ;

remettre le pot sur une soucoupe remplie de sable ou de billes d’argile, sans surface d’eau libre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps hebdomadaire 5 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les larves de moustique tigre ont besoin de plusieurs jours d’eau stagnante vivante ; en la supprimant chaque semaine, on casse leur cycle. 💡 Le petit plus : Poser une brosse près de l’arrosoir rappelle le frottage à chaque tour de balcon. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter de vider la soucoupe ou compter sur la pluie : les œufs collés repartent dès la prochaine averse.

La tournée de 5 minutes avec les voisins

Sur un balcon classique, cette routine prend à peine cinq minutes par semaine. On profite du soir pour arroser, puis on enchaîne : soucoupes, arrosoirs, jouets d’enfants, pieds de parasol, gouttières visibles. Tout ce qui peut retenir quelques millimètres d’eau doit être surveillé.

Le moustique tigre reste dans un rayon de 100 à 200 mètres autour de son lieu de naissance : celui qui vous pique est souvent né chez vous… ou chez le voisin. D’ailleurs, Santé publique France rappelle que supprimer les eaux stagnantes privées est la première barrière contre chikungunya, dengue ou zika.