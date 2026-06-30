Terrasse : ce DIY tout simple pour un pied de parasol que vos invités croiront sorti d'une boutique design cet été

Cet été, une lectrice a fabriqué un pied de parasol en béton si chic que ses invités l'ont cru sorti d'une boutique. Comment a-t-elle obtenu ce rendu design avec si peu de matériel ?

Un dîner d’été, des bougies, une terrasse soignée… et au milieu, ce pied de parasol que tout le monde complimente. Une lectrice nous a confié : « Mes invités étaient persuadés que ce superbe pied de parasol sortait d’une boutique design ». Difficile d’imaginer qu’il vient d’un simple bloc moulé à la maison.

Quand les beaux jours arrivent, beaucoup se résignent encore au socle en plastique rempli d’eau, pratique mais peu flatteur. Les modèles élégants en magasin peuvent vite grimper à des dizaines d’euros ; pourtant, avec un peu de béton, un cache-pot et un tube en PVC, on obtient un pied stable et déco, sans se ruiner.

Avant / après : le pied de parasol qui gâchait tout

Avant ce DIY, le parasol trônait sur un gros bloc noir, lourd, qui jurait avec le bois clair de la table. Les pieds classiques sont efficaces mais rarement beaux, et les versions design font vite exploser le budget. L’idée : recréer le poids avec du béton, puis l’habiller d’un contenant chic.

Le moule peut être un grand seau aux lignes épurées ou un simple cache-pot en ciment retrouvé au fond du garage. Avec 10 à 15 kilos de béton prêt à l’emploi et un peu d’astuce, on obtient un socle massif et sobre, digne d’une collection de mobilier extérieur.

Le matériel pour un pied de parasol DIY digne d’une boutique

Nous avons tous déjà laissé traîner un vieux pot en terre cuite ou un cache-pot plastique au fond du balcon. C’est la base parfaite pour ce projet : un contenant solide, non en verre, qui sert d’écrin au nouveau pied de parasol DIY. Il suffit d’y ajouter un tuyau d’évacuation ou un tube en PVC, juste un peu plus large que le mât.

Un sac de béton à prise rapide, un peu d’huile pour graisser le moule, du ruban adhésif pour caler le tube, un niveau, une truelle, de l’eau et des gants complètent la liste. On reste sous les 20 € de matériel, pour un résultat qui en paraît bien plus.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le béton leste, le tube en PVC guide le mât et le cache-pot habille l’ensemble en pièce design et durable. 💡 Le petit plus : Réutiliser un vieux cache-pot ou un panier en osier pour cacher un simple seau en plastique sans le montrer. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Sous-dimensionner le pot ou laisser le tube penché pendant le séchage : le parasol devient instable et peut tomber.

Pas-à-pas : le moulage qui bluffe vos invités

Enduisez l’intérieur du pot et le tube d’huile, puis placez ce dernier bien au centre, maintenu au ruban et contrôlé au niveau. Préparez le béton selon le sac : une texture crème, ni trop liquide ni trop sèche.

Versez le béton autour du tube en une fois, ou par petites strates comme l’a montré la créatrice @CosyCasa, en tapotant les parois pour chasser l’air. Laissez sécher au calme au moins 24 heures, idéalement 48, puis retirez le tube et décorez : galets, sable, panier en osier… effet boutique garanti.