Les fleuristes n'en peuvent plus de le répéter : ce détail caché au cœur des chrysanthèmes en octobre évite qu'ils ne fanent en 3 semaines

À l’automne, les chrysanthèmes de Toussaint se ressemblent tous sur l’étal, mais certains se déplument en quelques semaines. Un simple test de fleuristes, à base de tiges écartées et de feuillage scruté, permet pourtant de viser les potées les plus durables.

Sur les étals d’automne, les boules colorées de chrysanthèmes semblent toutes parfaites. Pourtant, certaines potées se déplument en trois semaines quand d’autres restent superbes jusqu’aux premières gelées. La différence ne vient pas seulement de la variété, mais d’un détail que les fleuristes regardent toujours, discrètement.

Nous avons tous déjà rapporté un magnifique chrysanthème de Toussaint qui a jauni ou séché bien trop vite. Pour éviter cette déception, les pros appliquent un véritable test des fleuristes : écarter les tiges, lire le feuillage de base, parfois même la motte. Ce sont ces gestes que l’on peut copier en rayon.

Pourquoi tant de chrysanthèmes déçoivent après l’achat

La plupart des chrysanthèmes vendus en pot sont des chrysanthèmes des fleuristes, Chrysanthemum × morifolium, souvent forcés pour être au top fin octobre. Un pot couvert de fleurs ouvertes paraît généreux, mais il a déjà consommé une bonne partie de son énergie et supporté des arrosages parfois irréguliers.

Les vrais signaux de vitalité se cachent ailleurs : au centre de la touffe, dans le feuillage basal et dans le système racinaire. Avant de craquer, adoptez trois réflexes simples sur l’étal :

Écarter les tiges pour lire le cœur de la plante.

Regarder la proportion de boutons fermés par rapport aux fleurs ouvertes.

Soulever la motte pour vérifier la couleur et la densité des racines.

Écarter les tiges : le geste clé pour lire la santé du plant

Placez maintenant le pot à hauteur des yeux et saisissez la touffe à deux mains. Écartez doucement quelques tiges, comme on ouvre un livre : le cœur de la touffe apparaît. S’il est bien rempli, avec des petites tiges fermes, la plante est encore vigoureuse ; s’il laisse voir un trou nu ou de la terre sèche, mieux vaut passer votre chemin.

Dans ce cœur, observez les feuilles de la base. Vert foncé, fermes, bien dressées : elles annoncent des racines actives. Jaunes, molles ou tachées, elles trahissent un stress hydrique ou un début de maladie, parfois de l’oïdium sous forme de petites taches blanchâtres. Enfin, levez les yeux vers les boutons : choisissez une potée avec surtout des boutons fermés mais déjà colorés, et seulement une partie des fleurs complètement ouvertes, pour une floraison qui s’étale sur plusieurs semaines.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de floraison Optimisée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En écartant les tiges et en regardant feuillage basal, boutons et motte, on lit l’état de la plante et ses réserves, mieux que par le nombre de fleurs ouvertes. 💡 Le petit plus : Associer ce test à une exposition fraîche et lumineuse permet de gagner plusieurs semaines de couleur sans effort. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Choisir un chrysanthème entièrement fleuri sans vérifier centre, feuillage de base ni racines, puis le placer dans une pièce chaude et mal drainée.

Après le test, où installer votre chrysanthème pour qu’il dure

Après l’achat, installez la potée dehors, en lumière douce, à l’abri du vent. Une ambiance fraîche autour de 10–15 °C prolonge largement la floraison.

Le substrat ou le sol doivent rester légèrement humides, mais jamais gorgés d’eau. En pleine terre, sol bien drainé, compost et paillage d’automne aident aussi les racines à passer l’hiver, selon la rusticité de la variété.